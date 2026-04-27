Secretele de frumusețe ale lui Marilyn Monroe care încă domină lumea beauty

28 Aprilie 2026
Marilyn Monroe rămâne un simbol al frumuseții perfecte, dar puțini știu că imaginea ei iconică era construită prin trucuri de machiaj inovatoare, de la iluminarea pielii cu vaselină până la buze conturate în mai multe nuanțe și privirea sculptată optic.

Marilyn Monroe rămâne, la decenii distanță de epoca de aur a Hollywoodului, una dintre cele mai influente figuri ale frumuseții moderne. Imaginea ei – buclele blonde perfect sculptate, buzele roșii intense și privirea seducătoare – a devenit un standard estetic care continuă să inspire industria de beauty și marile case de modă.

Dincolo de aura sa legendară, Marilyn nu a fost doar o apariție natural spectaculoasă, ci și rezultatul unor tehnici de machiaj inovatoare pentru acea perioadă, dezvoltate împreună cu make-up artistul său, Allan „Whitey” Snyder. Multe dintre aceste trucuri sunt considerate astăzi precursoarele tehnicilor moderne de machiaj profesional.

Unul dintre cele mai interesante detalii ține de felul în care obținea strălucirea pielii. Înainte ca produsele de tip iluminator să existe, Marilyn folosea vaselină pentru a crea efectul de piele radiantă. „Ea aplica un strat subțire de vaselină înainte de fondul de ten, iar rezultatul era o piele care părea permanent hidratată, luminoasă și aproape filtrată”, notează specialiștii în beauty. Același truc era aplicat punctual pe pomeți sau sub sprâncene pentru a capta lumina.

Buzele ei iconice nu erau nici ele lăsate la întâmplare. Machiajul era realizat în mai multe straturi de roșu, pentru a crea volum și profunzime. „Nuanțele mai închise erau plasate în colțuri, iar centrul buzelor era iluminat, pentru un efect tridimensional spectaculos”, o tehnică folosită astăzi pe scară largă în industria cosmetică.

Sursă foto - Stefano Chiacchiarini '74 / Shutterstock

Privirea intensă a lui Marilyn era construită cu o atenție aproape matematică. Creionul alb aplicat pe linia interioară a ochilor îi deschidea vizual privirea, iar un mic detaliu mai puțin cunoscut – un punct roșu discret în colțul interior – accentua contrastul și intensitatea în fotografii.

Frumusețea ochilor pentru a atrage toate privirile

Un alt element definitoriu era aplicarea genelor false doar pe jumătatea exterioară a pleoapei. Această tehnică crea efectul de „ochi de pisică”, alungind privirea și oferindu-i acel aer inconfundabil de seducție naturală.

Marilyn avea și o abordare neobișnuită pentru standardele actuale ale frumuseții: nu îndepărta complet puful facial fin. „Acesta difuzează lumina într-un mod natural și creează un efect de soft-focus sub luminile de studio”, explică experții, o tehnică redescoperită abia recent în estetica modernă.

În ceea ce privește îngrijirea pielii, actrița apela la un ritual simplu, dar eficient: apa cu gheață. Scufundarea feței în apă rece stimula circulația și reducea inflamațiile, oferind un efect imediat de fermitate.

În contrast cu tendințele epocii sale, Marilyn evita expunerea la soare, considerând că bronzul nu este necesar pentru frumusețe. Această alegere i-a menținut tenul uniform și a contribuit la imaginea sa de „piele de porțelan”, devenită emblematică.

Un alt detaliu definitoriu era parfumul. Se spune că dormea purtând doar câteva picături de Chanel No. 5, transformând parfumul într-o extensie a feminității sale. „Pentru ea, frumusețea nu era doar vizuală, ci și senzorială”, notează biografii săi.

Privite în ansamblu, aceste tehnici arată că imaginea lui Marilyn Monroe a fost rezultatul unei înțelegeri sofisticate a luminii, proporțiilor și detaliilor. Multe dintre trucurile sale au devenit astăzi standarde în machiajul profesional, confirmând statutul ei de reper atemporal al frumuseții și al eleganței construite cu inteligență, nu doar cu noroc genetic.

Sursă foto - SeoHeaMIn, spatuletail / Shutterstock

Maria Crisan

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

