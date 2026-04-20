Ce să mănânci când ai colesterol mărit: alimente recomandate și de evitat pentru protejarea inimii și a vaselor de sânge

Ce să mănânci când ai colesterol mărit: alimente recomandate și de evitat pentru protejarea inimii și a vaselor de sânge

24 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Calitatea somnului nu depinde doar de stres sau programul zilnic, ci și de ceea ce mănânci. Specialiștii explică ce alimente pot favoriza un somn odihnitor și ce obiceiuri alimentare îți pot sabota odihna nocturnă.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se confruntă cu insomnii sau odihnă de slabă calitate, specialiștii atrag atenția asupra unui factor adesea ignorat: alimentația. Ceea ce consumăm pe parcursul zilei – dar mai ales seara – poate face diferența între o noapte agitată și un somn profund și odihnitor.

Legătura directă dintre dietă și somn

Potrivit nutriționiștilor, mesele zilnice influențează în mod direct calitatea somnului. De la tipul de nutrienți consumați până la ora cinei, fiecare detaliu contează. Obiceiuri aparent banale, precum consumul de cafea după-amiaza sau mesele grele înainte de culcare, pot perturba semnificativ odihna nocturnă.

De asemenea, alcoolul, deși poate induce o stare de somnolență, crește riscul trezirilor frecvente pe timpul nopții, afectând ciclul natural al somnului.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

Sursă foto - IrinaFoto / Shutterstock

Alimentele care „ajută” somnul

În contrast, există o serie de alimente care susțin relaxarea organismului și favorizează adormirea. Printre cele mai recomandate se numără:

  • Alimentele bogate în fibre, precum fructele, legumele, ovăzul și cerealele integrale, care contribuie la un somn mai profund

  • Sursele de proteine (ouă, lactate, pește, carne de pui), datorită conținutului de triptofan – un aminoacid implicat în producerea melatoninei și serotoninei
  • Grăsimile sănătoase Omega-3, prezente în pește sau semințe, care susțin ritmul biologic
  • Alimentele bogate în magneziu, precum migdalele și legumele verzi, cunoscute pentru efectul lor relaxant

Un exemplu popular este sucul de vișine, recunoscut pentru conținutul natural de melatonină, fiind recomandat chiar înainte de culcare.



Sursă foto - P Stock / Shutterstock

Ce trebuie evitat înainte de culcare

La fel de important ca lista alimentelor benefice este și cea a produselor care pot sabota somnul. Cofeina, zahărul în exces, alimentele grase sau picante și porțiile mari consumate târziu pot provoca disconfort și pot întârzia adormirea.

Specialiștii recomandă ca ultima masă consistentă să fie luată cu câteva ore înainte de somn și să fie cât mai ușoară.

Mai mult decât o simplă dietă

Experții subliniază că alimentația nu este singurul factor care influențează somnul, dar este unul esențial. Un stil de viață echilibrat, care include mișcare, reducerea stresului și limitarea expunerii la ecrane, completează „rețeta” unui somn sănătos.



Într-o societate în care odihna devine tot mai dificil de obținut, ajustarea dietei poate fi unul dintre cele mai simple și eficiente moduri de a îmbunătăți calitatea somnului. Alegerile făcute în farfurie nu influențează doar energia din timpul zilei, ci și modul în care corpul reușește să se refacă peste noapte.

Sursă foto - Hananeko_Studio , New Africa / Shutterstock

Maria Crisan





Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

