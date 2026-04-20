Boala tăcută a secolului digital. Cum ne distruge stresul din viața modernă dinții fără să ne dăm seama”

21 August 2025
14 Mai 2025
23 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
Bruxismul, considerat tot mai des o „boală a secolului modern”, afectează un număr în creștere de persoane pe fondul stresului și al ritmului de viață accelerat.

Într-o societate dominată de ritm alert, termene-limită și presiune constantă, tot mai mulți oameni dezvoltă afecțiuni aparent banale, dar cu efecte serioase asupra sănătății. Una dintre acestea este bruxismul, o problemă tot mai frecventă, pe care specialiștii o consideră un adevărat „semn al vremurilor”.

Bruxismul se manifestă prin scrâșnirea sau încleștarea involuntară a dinților, fie în timpul somnului, fie pe parcursul zilei, de multe ori fără ca persoana afectată să conștientizeze acest lucru. Deși poate părea un simplu tic, efectele sale sunt departe de a fi neglijabile.

Un fenomen tot mai răspândit

Medicii avertizează că această tulburare este din ce în ce mai întâlnită în societatea modernă, în special în rândul adulților activi. Stresul, anxietatea și suprasolicitarea sunt printre principalii factori declanșatori, iar contextul actual – marcat de incertitudine și presiune profesională – amplifică problema.

În multe cazuri, bruxismul apare pe timpul nopții, ceea ce îl face greu de depistat. De cele mai multe ori, partenerul este cel care observă sunetele produse în timpul somnului, în timp ce persoana afectată descoperă problema abia când apar durerile sau complicațiile.

Semne ignorate până devine prea târziu

Printre simptomele frecvente se numără durerile de maxilar, migrenele, sensibilitatea dentară sau senzația de oboseală la nivelul feței dimineața. În timp, presiunea constantă asupra dinților poate duce la uzura smalțului, fisuri sau chiar pierderea unor dinți.

Specialiștii atrag atenția că mulți pacienți ajung la medic abia în momentul în care apar complicațiile, deoarece bruxismul poate evolua mult timp fără simptome evidente.

Legătura directă cu stilul de viață

Dincolo de cauzele medicale, bruxismul este strâns legat de stilul de viață modern. Consumul excesiv de cafea, lipsa somnului, utilizarea îndelungată a dispozitivelor digitale și nivelul ridicat de stres contribuie la apariția și agravarea acestei afecțiuni.

În plus, specialiștii subliniază că bruxismul nu este doar o problemă dentară, ci una care poate afecta întregul organism, influențând calitatea somnului și starea generală de bine.

Ce soluții există

Tratamentul depinde de cauză și de severitatea cazului. De la purtarea unor gutiere speciale pe timpul nopții până la tehnici de reducere a stresului sau consiliere psihologică, abordarea este, de cele mai multe ori, multidisciplinară.

Medicii recomandă consultul stomatologic periodic și atenția la semnalele corpului, mai ales în perioadele tensionate. Depistată la timp, afecțiunea poate fi ținută sub control și prevenite complicațiile pe termen lung.

Bruxismul nu mai este de mult o simplă curiozitate medicală, ci o reflectare directă a stilului de viață contemporan. Într-o lume în care stresul devine normă, iar odihna un lux, corpul găsește propriile modalități de a „vorbi” – chiar și atunci când noi dormim.

Sursă foto - Yavdat , CGN089 / Shutterstock

Maria Crisan

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

