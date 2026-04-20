Trotineta electrică în oraș: libertate sau risc? Ce trebuie să știi înainte să pleci la drum

22 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:
Trotineta electrică a devenit una dintre cele mai rapide soluții de deplasare în oraș, dar popularitatea ei vine la pachet cu riscuri reale.

Mobilitatea urbană se transformă rapid, iar trotineta electrică a devenit una dintre cele mai vizibile alternative la mașină sau transportul public. Practică, rapidă și relativ accesibilă, aceasta promite libertate de mișcare în orașele aglomerate. Dar, odată cu popularitatea în creștere, apare și o întrebare esențială: cât de sigur este, de fapt, acest mod de deplasare?

Un ghid recent publicat de Click aduce în prim-plan câteva principii simple, dar esențiale, pentru utilizarea responsabilă a trotinetelor în mediul urban. Dincolo de recomandările tehnice, mesajul este clar: experiența depinde mai mult de comportamentul utilizatorului decât de performanțele vehiculului.

Siguranța începe înainte de plecare

Unul dintre cele mai frecvente greșeli este ignorarea verificărilor de bază. Frânele, roțile sau nivelul bateriei pot face diferența între o deplasare fără probleme și un incident. Specialiștii atrag atenția că o simplă inspecție înainte de drum reduce considerabil riscurile.

Mopedul electric vs. un e-scooter: care este mai avantajos?

La fel de important este echipamentul de protecție. Deși mulți utilizatori îl consideră opțional, realitatea este că majoritatea accidentelor implică traumatisme care ar putea fi prevenite cu o cască sau cu elemente reflectorizante.

Sursă foto - Prostock-studio / Shutterstock

Orașul nu este un teren de joacă

Una dintre ideile centrale este adaptarea la mediul urban. Trotineta nu oferă protecția unei mașini, iar dimensiunile reduse o fac vulnerabilă în trafic. Respectarea regulilor rutiere nu este doar o formalitate, ci o condiție de siguranță.

Circulația pe piste dedicate, acolo unde există, sau pe partea dreaptă a carosabilului este esențială. În plus, viteza trebuie ajustată constant în funcție de trafic, vreme și calitatea drumului. Suprafețele umede sau denivelate pot deveni periculoase chiar și pentru utilizatorii experimentați.

Atenția, cel mai important „accesoriu”

Un aspect adesea ignorat este concentrarea. Utilizarea telefonului sau distragerile minore pot duce rapid la accidente. Datele arată că neatenția este una dintre principalele cauze ale incidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice.

De aceea, recomandarea este simplă: privirea în față, anticiparea mișcărilor celorlalți participanți la trafic și păstrarea unei distanțe de siguranță. Într-un oraș aglomerat, reacțiile rapide fac diferența.

Echilibrul dintre confort și responsabilitate

Un alt punct important ține de modul în care este utilizată trotineta. Transportul altor persoane sau al unor bagaje voluminoase afectează stabilitatea și crește riscul de accident. În același timp, postura corectă și controlul mișcărilor contribuie la o deplasare sigură și fluidă.

De asemenea, exersarea manevrelor de bază — frânare, ocolirea obstacolelor, pornire — rămâne esențială, mai ales pentru cei fără experiență.

Sursă foto - Phoenixns / Shutterstock

Un fenomen urban care cere maturitate

Trotineta electrică nu mai este un trend, ci o realitate a orașelor moderne. Este rapidă, eficientă și prietenoasă cu mediul, dar vine la pachet cu o responsabilitate clară.

În lipsa unei conduite adecvate, avantajele se pot transforma rapid în riscuri. În schimb, atunci când regulile sunt respectate, trotineta devine exact ceea ce promite: un mijloc de transport simplu, eficient și adaptat ritmului urban.

În final, diferența nu o face tehnologia, ci felul în care este folosită.

Sursă foto - Pixel-Shot, b0ris0vant0n / Shutterstock

Maria Crisan

Mai multe despre Maria

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

Ești roșcată? Iată ce ar trebui să știi despre machiaj, nuanțe și frumusețea naturală a părului arămiu

