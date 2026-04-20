Ești roșcată? Iată ce ar trebui să știi despre machiaj, nuanțe și frumusețea naturală a părului arămiu

3 Octombrie 2025
Când ești în mijlocul furtunii, nu știi cât de puternică ești de fapt

Când ești în mijlocul furtunii, nu știi cât de puternică ești de fapt

24 Octombrie 2025
21 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Machiajul potrivit pentru părul roșcat poate face diferența dintre un look armonios și unul încărcat. Află ce nuanțe îți pun cel mai bine în valoare trăsăturile și ce greșeli să eviți.

Roșcatul rămâne una dintre cele mai rare și expresive culori de păr, iar specialiștii în beauty atrag atenția că pune în valoare trăsături delicate, dar cere și o atenție diferită față de alte tipuri de look. De la machiaj la alegerea fondului de ten și a nuanțelor potrivite, fiecare detaliu contează pentru un rezultat armonios.

Avantajul părului roșu

În materialele dedicate rutinei de frumusețe, se subliniază ideea că roșcatele au un contrast natural puternic, iar acest lucru trebuie echilibrat prin alegeri discrete și bine gândite. Tonurile prea intense sau prea reci pot dezechilibra vizual întreaga imagine.

Pentru ten, recomandările merg spre nuanțe calde, ușor galbene sau piersică, în locul celor rozalii sau reci, care pot accentua artificial roșeața pielii. Fondul de ten trebuie ales astfel încât să păstreze aspectul natural și să nu „șteargă” subtilitatea trăsăturilor.

Sursă foto - Andrii Nekrasov / Shutterstock

La machiajul ochilor, se recomandă culori neutre și naturale, precum bej, auriu, maro cald sau nuanțe de miere. Acestea completează armonios părul roșcat fără să creeze un contrast agresiv. De asemenea, mascara maro este adesea preferată în locul celei negre, pentru un efect mai soft și mai uniform.

Regula este echilibrul

Pentru obraji, tonurile de piersică sau coral sunt considerate cele mai potrivite, deoarece adaugă prospețime fără să încarce chipul. În schimb, bronzerul intens sau blush-ul în nuanțe reci pot rigidiza expresia feței.

În ceea ce privește buzele, stilul natural este din nou în prim-plan. Nuanțele nude, caisă sau roz cald sunt preferate, în timp ce roșul intens sau rozul rece pot intra în conflict cu pigmentul natural al părului.

Sursă foto - Beauty Hero / Shutterstock

În ansamblu, regula de bază este echilibrul: roșcatul nu are nevoie de competiție vizuală, ci de susținere discretă. Frumusețea lui stă tocmai în naturalețea ușor imperfectă, care devine expresivă atunci când este lăsată să respire, fără suprasolicitare cromatică.

Sursă foto - Beauty Hero, LightField Studios / Shutterstock

Maria Crisan

Mai multe despre Maria

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

Abonează-te pe
Inele aur. Detaliul care schimbă complet o apariție

Articolul precedent

Inele aur. Detaliul care schimbă...

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri