Ghidul femeilor active pentru ținute călduroase și moderne

The Marmorosch Bucharest lansează noul meniu Toamnă / Iarnă 2025: o celebrare a gusturilor locale și a rafinamentului

The Marmorosch Bucharest lansează noul meniu Toamnă / Iarnă 2025: o celebrare a gusturilor locale și a rafinamentului

24 Octombrie 2025
Tratamente naturiste pentru cearcăne: ameliorează pungile de sub ochi și îmbunătățesc aspectul pielii

Tratamente naturiste pentru cearcăne: ameliorează pungile de sub ochi și îmbunătățesc aspectul pielii

1 Aprilie 2026
16 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Diminețile aglomerate, drumurile lungi prin oraș și zilele care se termină cu o ieșire spontană vin la pachet cu aceeași întrebare: cum îți alegi hainele astfel încât să fie călduroase, comode și potrivite pentru mai multe contexte? Dacă te miști mult, schimbi des spațiile și nu vrei să îți ajustezi ținuta de fiecare dată, acest ghid îți oferă soluții clare și ușor de aplicat. Iată ce trebuie să faci!

Definește-ți stilul și nevoile reale

Observă ce faci într-o zi obișnuită. Mergi mult pe jos? Intri și ieși des din spații încălzite? Stai afară perioade mai lungi? Răspunsurile te ajută să alegi materiale și croieli potrivite. Notează și ce te deranjează la hainele actuale. Poate geaca este prea rigidă, pantalonii limitează mișcarea sau materialele nu lasă pielea să respire. Pornind de aici, vei face alegeri mai clare și adaptate.

Construiește ținutele pe baza unui layering corect

Layering-ul funcționează simplu: îmbraci haine în straturi care se potrivesc între ele. Fiecare strat are un scop clar și îți permite să reglezi temperatura pe parcursul zilei.

Pentru baza ținutei, alege piese subțiri și confortabile. Bluzele termice sau tricourile din bumbac de calitate stau bine pe corp și îi permit pielii să respire. Peste ele, adaugă un strat care izolează, cum ar fi un pulover din lână merinos sau fleece tehnic. Stratul exterior te protejează de vânt și umezeală. O jachetă bine aleasă îți oferă libertate de mișcare și menține căldura fără volum excesiv. Evită suprapunerile groase care îți îngreunează ținuta și limitează mobilitatea.

Alege materiale care oferă căldură și confort pe termen lung

Lâna merinos încălzește și se simte plăcut pe piele. Fleece-ul tehnic se usucă rapid și păstrează căldura, fiind potrivit pentru zilele active. Softshell-ul blochează vântul și respinge stropii de apă, iar tricoturile dense oferă structură și rezistență.

Verifică etichetele și acordă atenție modului de întreținere. Materialele ușor de curățat și rezistente la purtare susțin un stil de viață dinamic și reduc nevoia de înlocuire frecventă.

Investește într-un strat exterior bine ales

Geaca sau jacheta influențează întreaga ținută. Este piesa pe care o porți cel mai des iarna și care trebuie să răspundă mai multor cerințe: căldură, mobilitate și aspect urban.

Caută croieli care urmează linia corpului fără să strângă. Modelele cu umplutură eficientă și greutate redusă oferă confort pe trasee urbane lungi. Pentru majoritatea activităților zilnice, o jachetă care rezistă la vânt și ploaie ușoară este suficientă. În selecția Dockyard găsești opțiuni potrivite pentru astfel de nevoi, cum sunt jachetele de puf pentru femei, ușor de integrat în ținute de zi, călătorii sau plimbări prelungite.

Integrează piese sport în outfituri urbane

Hainele inspirate din sport se poartă ușor în oraș, dacă păstrezi un echilibru vizual. În loc de logo-uri mari și croieli exagerate, alege linii simple și culori temperate.

Poartă colanți opaci cu un pulover tricotat și o jachetă structurată. Asortează un hanorac minimalist cu pantaloni drepți și pantofi sport într-o nuanță neutră. Contrastul dintre texturi asigură coerență și un aspect îngrijit. Accesoriile ajută la finisarea ținutei. O geantă bine structurată sau o eșarfă din lână schimbă rapid direcția outfitului și îl face potrivit pentru mai multe contexte.

Completează ținutele cu accesorii funcționale

O eșarfă din lână protejează gâtul și adaugă culoare. O căciulă bine aleasă completează ținuta și menține confortul termic. Alege genți încăpătoare, dar ușoare.

Încălțămintea merită atenție specială. Ghetele cu talpă aderentă și design urban susțin mersul zilnic și se potrivesc cu majoritatea ținutelor de iarnă.

Checklist rapid pentru ținuta zilnică

  • Îți permite să te miști liber?
  • Poți ajusta straturile pe parcursul zilei?
  • Se potrivește contextelor în care ajungi?
  • Te simți confortabil pe termen lung?

Dacă bifezi aceste puncte, ești pe direcția potrivită.

Alege materiale potrivite sezonului rece, poartă-le în straturi și ajustează combinațiile în funcție de activități. Lasă loc stilului personal și experimentează cu nuanțe și texturi care te reprezintă. Descoperă selecția de iarnă disponibilă și alege piese care îți susțin ritmul tău zilnic!

Foto: shutterstock.com

Noemi

Mai multe despre Noemi

Mi-am făcut un obicei din a spune cele mai crude adevăruri în glume și metafore. Poate că uneori acestea par a fi ascunse în spatele unei formule sofisticate, dar, în esență, sunt simple. Acest lucru este valabil...

Abonează-te pe
Cum să îți liniștești mintea în 10 minute înainte de culcare prin exerciții de respirație

Articolul precedent

Cum să îți liniștești mintea în 10...

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri