Din 16 aprilie, opt noi lucrări de artă de referință pot fi văzute în expoziția „Vermont și farmecul Belle Époque” la Art Safari

Art Safari New Museum anunță extinderea expoziției Vermont și farmecul Belle Époque cu opt lucrări de referință din colecția Muzeului Național de Artă al României (MNAR), una dintre cele mai importante instituții muzeale din țară. Lucrările adaugă expoziției noi straturi de profunzime și oferă publicului o imagine și mai amplă asupra parcursului artistic al lui Nicolae Vermont.

„Colaborarea cu MNAR reprezintă o recunoaștere a importanței demersului expozițional Art Safari și a angajamentului față de recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului artistic românesc – prin expozițiile și retrospectivelor dedicate marilor maeștri ai artei românești. Prin disponibilitatea de a scoate din colecție piese de referință, muzeul contribuie în mod esențial la experiența publicului și la înțelegerea operei lui Vermont în toată complexitatea ei”, declară Maria Munteanu, curatoare Art Safari New Museum.

Dintre cele opt lucrări, se remarcă un intim autoportret în ulei din 1905, Autoportret la șevalet. Lucrarea este specială pentru că, în mod mai puțin obișnuit, Vermont se autoreprezintă stând în picioare, lângă șevalet, în atelierul său din casa care se afla pe Bulevardul Regina Maria, în București. În timp ce lucrează, fumează o pipă. Este o reprezentare perfectă a atmosferei artistice boeme care a a caracterizat sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, epocă în care Vermont s-a format artistic și a atins notorietatea.

Într-un fel, lucrarea încapsulează atât un portret al existenței artistice a vremii, dar și proiecția romantică a publicului asupra artistului și a actului creator, atât de adânc înrădăcinată în conștiința culturală europeană. Această ultimă valență poate fi citită de publicul contemporan, care este invitat să reflecte exact asupra acestor multiple straturi de idei, de sentimente, de înțelesuri, care se aștern inevitabil asupra unei epoci trecute, odată cu trecerea timpului, cu evoluția societăților și a preocupărilor politice, ideologice și estetice ale omenirii.

Autoportret la șevalet, precum și celelalte lucrări noi pot fi văzute de public începând de joi, 16 aprilie, la Art Safari New Museum, Amzei 13, Sectorul 1.

Găzduită în Pavilionul Muzeal al Art Safari New Museum, expoziția Vermont și farmecul Belle Époque urmărește parcursul artistic al lui Nicolae Vermont (1866–1932) – pictor și gravor, unul dintre artiștii care, în jurul anului 1900, a pus în mișcare una dintre cele mai importante etape de înnoire a artei românești. Format la Școala de Belle-Arte din București, sub îndrumarea lui Theodor Aman, și desăvârșit la Academia de Arte din München, Vermont a absorbit influențele Jugendstil și a creat, alături de Ștefan Luchian, Frederic Storck, Arthur Verona și Ipolit Strâmbu, societățile artistice Ileana și Tinerimea Artistică, deschizând totodată prima expoziție a artiștilor independenți din România.

Expoziția de la Art Safari New Museum reunește lucrări din toate etapele creației sale, de la schițele realizate în muzeele muncheneze până la compoziții alegorice (Bachus), picturi religioase (Răstignirea) și lucrări cu mesaj social (Emigranții), alături de o secțiune dedicată gravurii.

Scenografia expoziției este semnată de Cosmin Florea, iar curatoarea este Maria Munteanu.

Art Safari, cel mai vizitat eveniment dedicat artei din România, și-a deschis noul spațiu expozițional, de aproximativ 4.500 mp, în Amzei 13, Sectorul 1, București, pe 26 martie 2026. Actualul sezon expozițional se desfășoară până pe 19 iulie 2026 și include, pe lângă Vermont și farmecul Belle Époque, expozițiile R: Eminescu. Poetul rațional și Felix Aftene. Jurnal, precum și expoziții dedicate artiștilor internaționali Karoline Babette Kaiser și Anastasiia Lisnycha. Sezonul cuprinde și un program bogat de evenimente – tururi ghidate, tururi de noapte, ateliere pentru adulți, întâlniri cu artiști și experiențe interactive, al căror program poate fi consultat aici.

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Art Safari este realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și este susținut de Banca Transilvania, Glo, Mastercard, Voxility, Lidl, Porsche, Catena, Policolor, Carpet and More, Lindab, Epson și alții și este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București, ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale (cum ar fi metroul bucureștean). În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

Irina Vladescu

