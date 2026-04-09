Într-o perioadă în care zgomotul pare să acopere tot mai des esența, apare un proiect care invită la liniște, reflecție și reconectare: „Imnul Iubirii” , o reinterpretare profundă a unuia dintre cele mai puternice texte spirituale ale umanității – Epistola către Corinteni.

Un proiect unic, unde muzica psaltică întâlnește emoția cinematică



Semnat de tânăra artistă MaYa Nicole, alături de Corul Maestra, sub direcția muzicală a producătorului Daniel Alexandrescu, proiectul propune o fuziune rară între muzica psaltică și un sound cinematic contemporan, accesibil noilor generații.

„Imnul Iubirii” nu este doar o piesă, ci o experiență sonoră și vizuală care traduce limbajul sacru într-o formă emoțională universală.



O punte între sacru și contemporan

Construit pe baza unui text biblic atemporal, proiectul aduce în prim-plan ideea că iubirea nu este doar un concept spiritual, ci o stare profund umană, care transcende epoci, stiluri și generații.

Vocea caldă și sensibilă a Mayei Nicole se împletește cu puritatea corală a copiilor din Corul Maestra, creând un spațiu sonor în care tradiția întâlnește modernul, iar emoția devine limbaj comun.

Orchestrația cinematică, semnată de Daniel Alexandrescu, amplifică această trăire, oferind piesei o dimensiune cinematografică ce o apropie de publicul contemporan fără a-i pierde autenticitatea spirituală.



„Pentru mine, acest proiect este despre echilibru — între trecut și prezent, între sacru și accesibil. Am simțit nevoia să traduc frumusețea muzicii psaltice într-un limbaj pe care generațiile tinere să îl poată simți, nu doar înțelege. ”Imnul Iubirii” este, în esență, o invitație la introspecție într-o lume care aleargă prea repede.”, povestește Daniel Alexandrescu, producător muzical.



„Am simțit această piesă ca pe o liniște care apare în mijlocul zgomotului. Nu este doar despre a cânta, ci despre a simți fiecare cuvânt. Cred că iubirea adevărată se trăiește în interior, în acele momente în care te regăsești pe tine. Prin acest proiect, îmi doresc să aduc oamenii mai aproape de această stare.”, spune MaYa Nicole.

„Copiii din Corul Maestra au adus în acest proiect o puritate care nu poate fi regizată. Muzica psaltică are o încărcătură spirituală aparte, iar întâlnirea ei cu acest tip de abordare a fost o provocare, dar și o revelație. Este un proiect care demonstrează că tradiția poate fi trăită și simțită în forme noi, fără să își piardă esența.”, a declarat Elena Radu, dirijor și coordonator Corul Maestra.



Despre proiect

„Imnul Iubirii” marchează un nou pas în direcția redefinirii muzicii spirituale pentru publicul contemporan, propunând o estetică sonoră modernă, dar profund ancorată în valorile autentice.

Proiectul face parte dintr-o viziune artistică mai amplă, care își propune să aducă muzica psaltică mai aproape de oameni - nu ca formă rigidă, ci ca experiență vie, emoțională și relevantă.



Piesa „Imnul Iubirii” – MaYa Nicole feat. Corul Maestra este disponibilă pe toate platformele de streaming, iar videoclipul oficial îl puteți accesa pe YouTube.

VIDEO: https://youtu.be/ISflrq5EzQw?is=5oae9YK272iKJMQX