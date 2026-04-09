Când măștile faciale fac mai mult rău decât bine. Ce spun dermatologii și specialiștii

Când apropierea sperie. De ce unii oameni se retrag exact atunci când relația devine mai profundă

Când apropierea sperie. De ce unii oameni se retrag exact atunci când relația devine mai profundă

20 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Dermatologii trag un semnal de alarmă: unele măști faciale „naturale”, preparate acasă din ingrediente de bucătărie, pot dăuna grav pielii. Află ce remedii populare ar trebui evitate pentru a-ți proteja tenul sensibil.

Într-o epocă în care îngrijirea pielii acasă a devenit o adevărată pasiune pentru mulți, măștile faciale par o soluție simplă și tentantă pentru un ten luminos și sănătos. Însă dermatologii atrag atenția că nu toate trucurile „naturale” sau improvizațiile din bucătărie sunt benefice — ba chiar pot face mai mult rău decât bine dacă nu sunt alese și folosite corect.

Ingredientele din bucătărie care pot dăuna pielii

Unele ingrediente folosite frecvent în „măști de casă” sunt considerate prea agresive pentru pielea delicată a feței:

  • Sucul de lămâie, popular pentru efectul său de iluminare, poate provoca arsuri chimice și iritații, iar pielea devine mult mai sensibilă la razele UV, ceea ce crește riscul de pete întunecate sau vezicule.

  • Bicarbonatul de sodiu are un pH alcalin care perturbă protecția naturală a pielii, ducând la uscăciune și sensibilitate.
  • Usturoiul și oțetul de mere, deși au proprietăți antibacteriene, pot provoca arsuri și roșeață atunci când sunt aplicate direct pe ten.
  • Scorțișoara poate declanșa iritații și reacții alergice, în special pe pielea sensibilă.
  • Zahărul, folosit ca exfoliant, poate provoca micro-leziuni care slăbesc bariera de protecție a pielii.
  • Pasta de dinți și aspirina zdrobită, promovate uneori ca soluții rapide pentru coșuri, pot usca agresiv pielea și pot cauza roșeață sau pete închise la culoare.

Aceste exemple arată cât de important este să înțelegem chimia pielii înainte de a aplica ingrediente care nu sunt formulate pentru tenul delicat. Produsele cosmetice comerciale sunt concepute special pentru a respecta pH-ul pielii și pentru a minimiza riscurile de iritații sau dezechilibre.

Când măștile pot face rău chiar și când sunt „cosmetice”

Nu doar ingredientele improvizate pot fi problematice. Chiar și măștile cosmetice pot dăuna pielii dacă sunt folosite necorespunzător sau prea des. Dermatologii explică faptul că pielea nu trebuie „agresată” constant — utilizarea excesivă a măștilor exfoliante sau absorbante poate deteriora bariera cutanată, ducând la iritații, roșeață și sensibilizare cronică.

Mai mult, alegerea greșită a măștii pentru tipul de ten poate agrava problemele existente: de exemplu, o mască cu argilă foarte puternică poate usca excesiv un ten deja uscat, iar o mască bogată în uleiuri poate bloca porii unui ten predispus la acnee.

Sfaturi pentru utilizarea măștilor faciale în siguranță

Specialiștii recomandă:

  • Să alegi măștile în funcție de tipul tău de ten și nevoile specifice ale pielii.

  • Să eviți ingredientele casnice agresive și să optezi pentru formule testate dermatologic.
  • Să nu aplici măști exfoliante sau absorbante mai des decât este recomandat — prea frecvent poate dăuna.
  • Să fii atent(ă) la semnele de iritație și să întrerupi utilizarea dacă apar roșeață, usturime sau uscăciune excesivă.

Măștile faciale pot fi un aliat util în rutina de îngrijire a pielii, dar nu toate sunt create egal — iar unele pot avea efecte nedorite dacă nu sunt alese și folosite corect. Dermatologii subliniază că pielea ta merită o abordare delicată și informată, bazată pe produse formulate pentru ten, nu pe improvizații riscante.

Maria Crisan

Maria Crisan

