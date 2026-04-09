Secretul frumuseții coreene. 5 trucuri cu apă de orez pentru un ten mai luminos și sănătos

16 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
Apa de orez devine secretul unui ten luminos și sănătos în rutina de beauty coreeană. Află cum poate fi folosită ca tonic natural, pentru hidratare, calmare și efect de „glow” fără produse costisitoare.

Într-o perioadă în care rutina de îngrijire a pielii devine tot mai sofisticată, un ingredient simplu, natural și ieftin — apa de orez — câștigă tot mai mult teren în ritualurile de frumusețe inspirate din tradiția coreeană. Folosită de secole în Asia pentru curățarea și tonifierea tenului, apa de orez este un „elixir” accesibil care promite rezultate vizibile fără chimicale costisitoare.

1. Apa de orez — tonic natural pentru ten

Apa de orez, lichidul rămas după spălarea sau fierberea orezului, este bogată în antioxidanți, vitamine din complexul B, minerale și acid ferulic, compuși cu efect calmant și antiinflamator asupra pielii. Aceste elemente pot contribui la regenerarea celulară, la echilibrarea pH-ului și la reducerea excesului de sebum, făcând din apa de orez un tonic potrivit pentru toate tipurile de ten — de la cel gras la cel sensibil.

Pentru a o folosi ca toner, se aplică dimineața și/sau seara, pe pielea curată, cu ajutorul unei dischete demachiante sau sub formă de spray. Păstrată la frigider, apa de orez poate fi folosită timp de 3-4 zile.

2. Luminozitate și uniformizare a tenului

Pe lângă rolul său tonic, apa de orez ajută la iluminarea tenului și la uniformizarea nuanței pielii. Proprietățile sale antiinflamatorii și conținutul de antioxidanți pot reduce hiperpigmentarea și petele pigmentare, oferind pielii un aspect mai radiant și mai sănătos.

3. Calmarea iritațiilor și hidratarea pielii

Datorită compușilor săi blânzi, apa de orez poate calma iritațiile, roșeața și pielea inflamată, fiind benefică inclusiv pentru persoanele cu ten sensibil sau predispus la acnee. Amidonul prezent în apă formează o barieră care ajută la reținerea umidității, contribuind la hidratarea și catifelarea pielii.

4. Mini lifting natural și efect de „glow”

Trucurile coreene cu orez includ nu doar apa de orez ca atare, ci și rețete DIY pentru tratamente faciale. De exemplu, un toner de orez combinat cu miere poate funcționa ca un mini lifting facial, revitalizând tenul și conferindu-i un aspect proaspăt și luminos fără a folosi ingrediente sintetice sau proceduri invazive.

5. Alternativa naturală la produsele scumpe

În contextul în care industria cosmetică modernă oferă seruri și creme cu ingrediente sofisticate, apa de orez rămâne o alternativă naturală, minimalistă și eficientă. Femeile din Coreea și Japonia folosesc acest ritual de frumusețe de generații, iar popularitatea sa în afara Asiei reflectă o revenire la soluții simple, bazate pe ingrediente accesibile.

Apa de orez este mai mult decât un simplu reziduu de bucătărie — este un tonic versatil pentru ten, cu beneficii ce includ tonifiere, hidratare, calmarea iritațiilor și un plus de luminozitate. Încorporată în rutina zilnică de îngrijire, aceasta poate contribui la un ten mai sănătos și mai radiant, fără costuri mari sau ingrediente complicate.

Sursă foto - Yulia Furman, UliAb / Shutterstock

Maria Crisan

