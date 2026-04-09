Despărțirile sunt un fenomen complex și dureros, care afectează tot mai multe cupluri, indiferent de vârstă sau de durata relației. Potrivit terapeuților și studiilor din domeniu, există o serie de factori recurenți care pot duce la ruperea legăturii dintre parteneri — de la infidelitate și probleme financiare până la lipsa comunicării și epuizarea emoțională.

1. Infidelitatea — ruptura emoțională care distruge încrederea

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care cuplurile ajung la despărțire este trădarea. Terapeutul Cerasela Rogen explică faptul că atunci când unul dintre parteneri caută altă relație — fizică sau emoțională — se produce o ruptură profundă în legătură: „[…] atunci când unul din parteneri caută alți parteneri […] nu mai simți că ești în centrul atenției, simți că, cumva ți-a trădat nu numai fizic, dar te-a trădat emoțional”.

Sursă foto - simona pilolla 2 / Shutterstock

2. Probleme financiare — sursa certurilor și a frustrărilor

Tensiunile legate de bani reprezintă o altă cauză frecventă a despărțirilor. Când un cuplu nu reușește să gestioneze resursele financiare sau când unul dintre parteneri simte că celălalt nu contribuie suficient, armonia relației poate fi grav afectată. Rogen subliniază că „[…] cuplu nu se mai descurcă financiar, începe să se dea vina unul pe celălalt […] și armonia cuplului se face praf”.

3. Epuizarea emoțională și lipsa comunicării

Pe măsură ce trece timpul, partenerii pot acumula oboseală emoțională din cauza conflictelor nerezolvate sau a lipsei de sprijin reciproc. Atunci când comunicarea devine superficială sau defensivă, resentimentele se adâncesc și conexiunea se slăbește. Conform specialiștilor, „pe măsură ce relația avansează, partenerii pot acumula oboseală emoțională […] și lipsa comunicării eficientă poate afecta relația”.

4. Scăderea intimității și viața sexuală afectată

Viața sexuală este un alt element important în menținerea unei relații sănătoase. Atunci când atracția fizică și intimitatea se diminuează, partenerii pot simți că legătura lor se transformă mai mult într-o rutină decât într-o conexiune profundă. Lipsa acestui echilibru poate duce la distanțare și, în cele din urmă, la despărțire.

5. Alte cauze care erodează relația

Pe lângă factorii principali, există și alte aspecte care pot contribui la destrămarea unei relații: așteptările nerealiste, diferențele de valori sau stil de viață, conflictele constante și chiar lipsa angajamentului pe termen lung. Un sondaj realizat în 2005 evidențiază motive diverse, de la certuri constante până la diferențe religioase sau inegalități între parteneri.

Sursa foto - Prostock-studio / Shutterstock

Deși fiecare relație este unică, există tipare comune care apar în multe despărțiri. Infidelitatea, problemele financiare, comunicarea deficitară și epuizarea emoțională sunt doar câteva dintre cauzele care pot eroda treptat legătura dintre parteneri. Înțelegerea acestor factori poate ajuta la prevenirea rupturilor sau la gestionarea lor mai sănătoasă atunci când acestea apar.

Sursă foto - Impact Photography, Roman Samborskyi / Shutterstock