Accesoriul uitat din cutiile bunicilor revine spectaculos în tendințe

7 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Un accesoriu considerat demodat revine în forță și cucerește noile generații. Broșa, purtată odinioară de bunici, este reinterpretată astăzi ca simbol al eleganței autentice și al stilului personal.

Un obiect considerat mult timp demodat revine astăzi în centrul atenției și redefinește ideea de eleganță. Broșa, accesoriul purtat cândva cu naturalețe de bunici, este redescoperită de generațiile actuale și reinterpretată ca simbol de stil personal și rafinament.

Potrivit unui articol publicat de Click!, broșa a depășit statutul de piesă „de epocă” și a devenit un element-cheie în garderoba contemporană, fiind comparată chiar cu un accesoriu de lux.

De la obiect util la declarație de stil

Istoria broșei este mai complexă decât pare la prima vedere. Inițial, avea un rol strict practic: prinderea hainelor groase, încă din Epoca Bronzului. În timp, însă, funcția sa s-a transformat, devenind un element decorativ sofisticat, mai ales în perioada Renașterii, când era realizată din metale prețioase și împodobită cu pietre fine.

Această evoluție explică de ce broșa nu dispare complet niciodată din modă. Ea revine periodic, adaptată gusturilor și contextului social.

Sursa foto - Agnes Kantaruk / Shutterstock

De ce revine acum în trend

Moda ultimilor ani este dominată de o tendință clară: revalorizarea trecutului. Stilurile vintage, piesele moștenite și accesoriile cu poveste sunt din ce în ce mai apreciate, într-o reacție firească la uniformizarea stilistică.

Broșa se înscrie perfect în acest curent. Este versatilă, ușor de integrat și oferă personalitate chiar și celor mai simple ținute. Purtată pe sacouri, rochii sau paltoane, poate transforma rapid un outfit banal într-unul memorabil.

În plus, spre deosebire de alte tendințe efemere, broșa are un avantaj important: nu ține cont de vârstă sau de reguli stricte. Este mai degrabă un instrument de exprimare decât un cod de stil.

Cum este reinterpretată în prezent

Dacă în trecut era asociată cu eleganța rigidă, astăzi broșa este purtată liber, uneori chiar neașteptat. Designerii o integrează în combinații moderne, iar stilul „granny chic” – inspirat din garderoba bunicilor – capătă tot mai mult teren.

Accesoriul nu mai este rezervat ocaziilor speciale. Poate apărea într-o ținută casual, prins pe un sacou oversized sau chiar pe o cămașă simplă, adăugând un accent subtil, dar vizibil.

Mai mult decât un trend

Revenirea broșei nu este doar un capriciu al modei, ci reflectă o schimbare de perspectivă. Într-o perioadă în care autenticitatea contează tot mai mult, obiectele cu istorie devin valoroase.

Astfel, ceea ce altădată era perceput ca „învechit” este reinterpretat astăzi ca rafinat, personal și chiar exclusivist. Broșa nu mai este doar un accesoriu, ci un detaliu care spune o poveste.

Revenirea broșei confirmă un lucru simplu: moda nu uită, ci reinterpretează. Iar uneori, cele mai actuale tendințe nu vin din viitor, ci din sertarele trecutului.

Sursă foto - Noviantofx , Pressmaster / Shutterstock

Maria Crisan

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

