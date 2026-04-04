Au înflorit corcodușii cu flori albe, flori de Rai! Cele mai frumoase imagini cu corcoduși în floare

2 copii români au obținut, în premieră, locul 1 la Olimpiada Mondială de Abac WAMAS!

Nu ai cum să rămâi de piatră și fără pic de bucurie în suflet când dintr-o grădină îți zâmbesc șăgalnic legându-se pe ramurile lor fără frunze, dar pline de parfum divin, florile delicate de corcoduș… flori uitate, flori de Rai. Cele mai frumoase imagini cu corcoduși înfloriți! Ce păcat însă că imaginile nu pot reda și parfumul divin al florilor de corcodos așa că vă invităm să vă așezați cuminți sub un copăcel de corcodus timid și doar să vă bucurați de natură, de viață și de tot ce mai există frumos…

Florile de corcoduș – florile de sakura ale României, flori uitate, flori de Rai

Primăvara s-a instalat definitiv în București și în toată România, iar corcodușii înfloriți transformă grădinile, curțile și parcurile într-un peisaj inconfundabil.. Florile lor mici, albe sau roz-pal, apar înainte de frunze și creează o imagine aerisită, luminoasă, care atrage imediat privirea trecătorului. În zonele în care se află mai mulți copaci, aerul se umple cu parfumul discret, dar constant, al florilor, oferind o experiență vizuală și olfactivă simultană. O minune pentru care ar trebui să fim nespus de recunoscători!

Corcodușii sunt pe nedrept subestimați și subpreciați și ar trebui să fie vedetele primăverii. Poate că nu au fastul său notorietatea altor specii, dar oferă un spectacol delicat și autentic al primăverii. Dacă japonezii au sakura, noi avem corcodușii – arbori care, în perioada lor de înflorire, umplu aerul cu un miros dulce și proaspăt, parcă desprins dintr-o grădină răvășitoare a Raiului, și colorează primăvara cu alb și roz pal. Sunt un semn clar al renașterii vieții, un simbol al trecerii de la iarnă la un nou ciclu, care merită observat și apreciat în fiecare colț de țară.

Au înflorit corcodușii în România și a revenit spectacolul primăverii: Acum ninge cu petale și cu flori

Corcodușul (Prunus cerasifera), cunoscut și sub denumirea populară de zarzar, este un arbore sau arbuș fructifer din familia Rosaceae, frecvent întâlnit în Europa de Sud-Est și Asia de Vest. Este o specie apreciată atât pentru înflorirea timpurie și spectaculoasă, cât și pentru fructele sale mici, drupe, care pot fi consumate proaspete sau prelucrate în diverse produse tradiționale: gemuri, compoturi sau băuturi fermentate.

Arborele are talie mică spre medie, ajungând de obicei la 5–10 metri înălțime, cu o coroană rotunjită sau ușor răspândită. Frunza este simplă, ovală, cu margine fin zimțată, iar culoarea frunzelor poate varia de la verde deschis la verde închis, în funcție de soi și de expunerea la lumină. În multe soiuri ornamentale, frunza capătă nuanțe purpurii sau roșietice.

Înflorirea are loc înaintea apariției frunzelor, între lunile martie și aprilie, și constă în flori mici, albe sau roz pal, dispuse fie solitar, fie grupate în ciorchini scurți. Florile sunt bogate în nectar, ceea ce le face atractive pentru albine și alte insecte polenizatoare, contribuind la menținerea biodiversității locale.

Fructele corcodușului sunt drupe sferice, cu diametrul de aproximativ 2–3 cm, cu pieliță fină și pulpă dulce-acrișoară. Acestea variază ca formă și culoare: galbene, roșii sau violet închis, în funcție de soi și maturare. Semințele sunt mici și dure, conținând cantități reduse de amigdalină, un compus care poate elibera cianură, de aceea consumul trebuie moderat și preferabil după prelucrare termică.

Din punct de vedere ecologic, corcodușul este o specie rezistentă, adaptabilă la diferite tipuri de sol, inclusiv cele nisipoase sau calcaroase, și tolerează perioade scurte de secetă sau temperaturi scăzute. Reproducerea se realizează atât prin semințe, cât și prin altoire sau butași lignificați, ceea ce facilitează propagarea soiurilor ornamentale și fructifere.

Pe lângă valoarea ornamentală și alimentară, corcodușul joacă un rol important în menținerea ecosistemelor urbane și rurale: furnizează hrană pentru insecte, păsări și mamifere mici și contribuie la stabilizarea solului prin sistemul său radicular relativ profund și răspândit.

Specia a fost cultivată de secole în grădini și livezi, fiind apreciată pentru perioada scurtă, dar spectaculoasă de înflorire, care marchează începutul primăverii. Astăzi, corcodușul rămâne un arbore valoros atât din punct de vedere botanic, cât și pentru frumusețea sa vizuală și parfumul discret, fiind mai puțin cunoscut și apreciat comparativ cu alte specii precum cireșul sau prunul.

Raiul alb: Cele mai frumoase imagini cu corcoduși înfloriți

Foto: Mikai /Shutterstock

Foto: Mikai /Shutterstock Foto: butterfly's dream /Shutterstock Foto: vlada83 /Shutterstock Foto: Liubomyr Tryhubyshyn /Shutterstock Foto: Liviu Constantin Popa /Shutterstock Foto: Cristian M Balate /Shutterstock Foto: aaltair /Shutterstock Foto: Fuzull Hanum /Shutterstock Foto :Manfred Ruckszio /Shutterstock Foto: vlada83 /Shutterstock Foto: Liviu Constantin Popa /Shutterstock Foto: Rita-Puteikyte /Shutterstock Foto: AM_Pixels /Shutterstock Foto: adina munteanu /Shutterstock Foto: NomadWarrior /Shutterstock Foto: FlorinRO /Shutterstock Foto: Created by:Costea Andrea M /Shutterstock Foto: Pavlo Baliukh /Shutterstock
