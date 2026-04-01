De ce șamponul și balsamul nu sunt suficiente. Dermatologii recomandă un pas esențial în rutina de îngrijire a părului

Dermatita seboreică: Cauze, simptome și tratament eficient (inclusiv șampon și cremă pentru scalp)

15 August 2025
2 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
Șamponul și balsamul nu sunt suficiente pentru un păr sănătos. Află care este pasul esențial recomandat de specialiști și cum îți poate transforma rutina de îngrijire.

Într-o eră în care accentul pus pe îngrijirea părului este tot mai mare, multe femei încă se limitează la un simplu duo – șampon și balsam – în speranța că acestea vor asigura un păr sănătos și strălucitor. Experții în frumusețe și dermatologi trag însă un semnal de alarmă: pentru ca produsele de curățare și hidratare să funcționeze cu adevărat, este esențial să incluzi un pas preliminar în rutina ta de îngrijire.

Exfolierea scalpului: secretul unui păr mai sănătos

Conform specialiștilor, exfolierea scalpului înainte de șamponare este cheia pentru a elimina impuritățile acumulate, celulele moarte și excesul de sebum care se adună în timp pe pielea capului. Acest pas pregătește scalpul astfel încât șamponul să poată acționa mai eficient, curățându-l în profunzime fără a fi nevoit să lupte cu reziduurile rămase la suprafață.

Dermatologii recomandă ca exfolierea să se facă pe părul umed, înainte de aplicarea șamponului, urmată de o clătire temeinică. O rutină corectă și ordonată poate face diferența între un păr care arată curat doar la suprafață și unul cu adevărat sănătos, mai ușor de coafat și mai puțin predispus la probleme precum mătreața sau senzația de scalp iritat.

Rutina de îngrijire a părului, un pas esențial

În contextul în care multe rutine de îngrijire se opresc la cele două produse clasice, dermatologii și specialiștii în frumusețe recomandă să privești rutina de îngrijire a părului ca pe un proces complet, în care fiecare etapă are rolul ei. Exfolierea scalpului nu este un pas obligatoriu zilnic, dar introdusă periodic în rutina ta – de exemplu o dată pe săptămână – poate transforma modul în care scalpul și părul tău răspund la tratamentele ulterioare.

Pe lângă acest pas esențial, experții mai subliniază importanța folosirii de produse potrivite tipului tău de păr și nevoilor specifice ale acestuia – fie că este vorba de hidratare intensă, protecție împotriva deteriorării sau controlul excesului de sebum.

Maria Crisan

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

