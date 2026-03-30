Ce culori ar trebui să porți la prima întâlnire. Detaliul care poate schimba complet impresia

14 Mai 2025
1 Aprilie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Culoarea hainelor poate influența decisiv prima impresie la o întâlnire. Află ce nuanțe te ajută să pari mai atractivă și ce alegeri ar fi bine să eviți dacă vrei să creezi o conexiune reală.

Prima întâlnire rămâne unul dintre cele mai sensibile momente dintr-o relație în devenire. Dincolo de emoții și conversații, detaliile aparent mici – precum culoarea hainelor – pot influența decisiv percepția pe care o creezi. Specialiștii în psihologia culorilor susțin că nuanțele alese transmit mesaje subtile, care pot face diferența între o conexiune reușită și una ratată.

Verdele, alegerea ideală pentru femei

Potrivit expertei în relații Marie Avgitidis, femeile care aleg să poarte verde la prima întâlnire au cele mai mari șanse să impresioneze. Nuanța este asociată cu echilibrul, prospețimea și începuturile promițătoare.

Sursă foto - Prostock-studio / Sutterstock

„În termeni de psihologie a culorilor, alegerea are sens: verdele simbolizează viață, sănătate, noroc și creștere. Este o culoare vibrantă, prietenoasă, asociată în mod universal cu ideea de ‘start’”, explică aceasta.

În plus, verdele este una dintre puținele culori care avantajează aproape orice tip de ten, ceea ce îl transformă într-o alegere sigură și elegantă.

Lila, surpriza plăcută pentru bărbați

În cazul bărbaților, recomandarea este mai puțin convențională: violetul sau lila. Această culoare transmite deschidere și accesibilitate, două calități esențiale într-o primă interacțiune.

„Lila transmite o stare de prietenie, iar femeile sunt atrase de bărbații care par accesibili și siguri, cineva cu care ar putea fi prietene, înainte de toate”, spune Avgitidis.

Alternativ, nuanțele de albastru sau galben pot avea un efect similar, sugerând calm și optimism.

Culorile care pot sabota prima impresie

Specialiștii atrag atenția și asupra alegerilor neinspirate. Negrul, deși elegant, poate transmite o barieră emoțională și o anumită distanță.

„Negrul este o alegere neinspirată pentru o primă întâlnire”, avertizează experta.

La polul opus, roșul – simbol al pasiunii – poate fi prea intens pentru un prim contact, unde scopul este cunoașterea într-un cadru relaxat.

„Roșul este asociat cu intensitatea și pasiunea, dar poate fi copleșitor la o primă întâlnire… Păstrează rochia roșie pentru a doua întâlnire”, recomandă aceasta.

Sursă foto - pics five / Shutterstock

Psihologia culorilor: mai mult decât estetică

Alegerea culorilor nu ține doar de modă, ci și de comunicare nonverbală. Studiile arată că nuanțele pot influența percepția asupra personalității – de la încredere și energie, până la calm sau mister.

Astfel, verdele poate sugera echilibru, albastrul liniște, iar galbenul optimism, în timp ce culorile foarte închise pot crea impresia de distanță sau rigiditate.

În final, ținuta pentru prima întâlnire nu este doar despre stil, ci despre mesajul pe care îl transmiți fără cuvinte. Culorile potrivite pot deschide conversații, pot crea apropiere și pot influența modul în care ești perceput încă din primele minute.

Sursă foto - Antonio Guillem, Iryna Imago / Shutterstock

Maria Crisan

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

