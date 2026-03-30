Au înflorit frumoasele brândușe peste România –covoare vii de violet delicat. Imagini cu peisaje rupte din Rai!

31 Martie 2026 publicat în Lifestyle
Primăvara își arată adevărata magie în România: brândușele au acoperit munții, pășunile și poienițele într-un spectacol violet care pare desprins dintr-un vis. Delicate, sălbatice și efemere, aceste flori transformă peisajele într-un tablou viu, pe care îl poți admira doar pentru scurt timp, chiar acum.

Primăvara a început să își intre pe deplin în drepturi, iar acum este sezonul minunatelor brândușe, momentul când natura își face simțită prezență într-un mod delicat, dar spectaculos. În această perioadă, pășunile, pădurile și poienițele de pe crestele munților din România se acoperă de un covor superb de violet, oferind unele dintre cele mai frumoase peisaje ale începutului de sezon.

România este, fără exagerare, un loc privilegiat când vine vorba de brândușe sălbatice. Din luna martie și până spre final de aprilie sau chiar mai, în funcție de altitudine, ele pot fi admirate în multe zone ale țării. Munții Făgăraș, Munții Cernei, Muntii Bucegi, Munții Baiului, Munții Iezer- Păpușă și Munții Apuseni sunt printre cele mai cunoscute locuri unde apar în număr mare, dar farmecul lor nu se oprește doar acolo. Le poți întâlni și în zonele submontane sau de deal, în poieni ascunse sau la marginea pădurilor, acolo unde natura încă își urmează cursul firesc.

Brândușele sălbatice își fac loc prin iarba încă umedă, uneori chiar pe lângă ultimele petice de zăpadă. Cresc în grupuri, ca și cum ar ști că împreună creează un impact mai mare si pot transforma peisaje simple în tablouri vii.

Olandezii au lalelele, munții noștri au brândușele...

Din punct de vedere botanic, brândușa este o plantă perenă din genul Crocus, aparținând familiei Iridaceae (din aceeași familie cu irisul). Crește dintr-un organ subteran numit corm, ceea ce îi permite să reziste iernii și să înflorească devreme, uneori chiar înainte ca iarba să fie complet verde. Florile au o formă simplă și elegantă, cu șase petale fine, cel mai adesea în nuanțe de violet, dar pot fi și albe sau galbene. În centru se află staminele, de obicei într-o culoare contrastantă, galbenă sau portocalie, care dau florii un plus de expresivitate.

Frunzele sunt înguste, lungi și de un verde intens, cu o dungă albă caracteristică pe mijloc. Deși sunt mici și fragile la prima vedere, brândușele sunt plante rezistente, adaptate la condiții dificile, inclusiv la temperaturi scăzute și soluri sărace.

În flora spontană din România întâlnim mai multe specii de brândușe de primăvară, iar printre cele mai cunoscute se numără Crocus heuffelianus și Crocus vernus. Crocus vernus, numită și brândușa de primăvară în sens larg, este una dintre speciile răspândite în Europa și prezentă și la noi, mai ales în zonele montane și submontane. Se remarcă prin florile ceva mai mari, cu nuanțe variate de violet, liliachiu sau chiar alb, uneori cu dungi fine pe petale. Este o specie care preferă pajiștile umede, luminoase, și apare frecvent în aceleași peisaje spectaculoase care definesc primăvara în munți.

In cultura populară românească, brândușele au devenit, în timp, un simbol al renașterii și al speranței. Apariția lor este percepută ca un semn clar că iarna a trecut și că natura își reia cursul.

În zonele montane din România, una dintre cele mai răspândite specii este Crocus heuffelianus, cunoscută drept brândușa de munte. Aceasta preferă pajiștile alpine și subalpine, dar poate apărea și în poieni sau în zonele mai deschise ale pădurilor. Culoarea sa violet intens, uneori străbătută de dungi mai închise, creează un contrast spectaculos cu peisajul încă crud al începutului de primăvară. În grupuri mari, aceste flori formează acele întinderi impresionante care atrag an de an iubitorii de natură.

Un detaliu interesant: unele specii de Crocus sunt valoroase și din punct de vedere economic — cea mai cunoscută fiind Crocus sativus, planta din care se obține șofranul. Totuși, brândușele pe care le vedem în natură, în România, sunt în mare parte specii sălbatice ornamentale.

Legenda brândușelor: Brândușa de primăvară și brândușa de toamnă – surori gemene, de o frumusețe rară

Există însă povești care le dau o dimensiune mai profundă. Una dintre legende spune că, odinioară, existau două surori gemene, de o frumusețe rară, unite printr-o legătură puternică. Din răutate, mama vitregă a Pământului le-a alungat, despărțindu-le: pe una a trimis-o în frigul primăverii, iar pe cealaltă în răceala toamnei. Rătăcind prin păduri și suferind din dor, au fost în cele din urmă transformate de Dumnezeu în flori. Așa au apărut brândușele de primăvară și cele de toamnă, sortite să înflorească în anotimpuri diferite și să se caute neîncetat, fără să se întâlnească vreodată.

Brândușele sunt trecătoare, fragile, dar memorabile. Nu le vedem mult timp înflorite, dar odată ce le-ai văzut acoperind o pajiște de munte, rămân în sufletul tău mult timp cu tine și te fac să privești din nou cu ochi mari de bucurie splendoarea pe care Dumnezeu a putut să o creeze în natură.

Foto: belu gheorghe /Shutterstock Foto: Gaspar Janos /Shutterstock Foto: artfotoxyz /Shutterstock Foto: Gaspar Janos /Shutterstock Foto: Beata Urmos /Shutterstock Foto: Cristina Nakamura /Shutterstock Foto: patruflo /Shutterstock Foto: Denis Bielitsky /Shutterstock Foto: Gaspar Janos /Shutterstock Foto: Cristi Croitoru /Shutterstock Foto: Gaspar Janos /Shutterstock Foto: Herman Vlad /Shutterstock Foto: Dalmapgy /Shutterstock Foto: Cartophil /Shutterstock Foto: Csaba Farkas Photography /Shutterstock
Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

