Don Diablo a câștigat trofeul „Best Performance” la Electronic Dance Music Awards 2026, pentru setul prezentat la Untold X

27 Martie 2026
Don Diablo a câștigat la categoria „Best Performance” la Electronic Dance Music Awards 2026, pentru setul live de la ediția aniversară UNTOLD X, festival care ocupă locul trei la nivel internațional. 

Categoria în care a fost desemnat câștigător a inclus artiști precum Anyma, deadmau5 și Alan Walker, iar rezultatul a fost stabilit prin votul publicului, ceea ce oferă o imagine directă asupra impactului show-ului în rândul fanilor la nivel global.

În 2025 olandezul a ales UNTOLD X pentru a prezenta, în exclusivitate, noul său concept de show, creat pentru turneul global din 2026.

Setul lui Don Diablo nu a făcut parte dintr-un circuit standard de festival. Don Diablo a construit pentru UNTOLD un show dedicat exclusiv scenei principale, adaptat dimensiunii și specificului Cluj-Arena. Producția a inclus un sistem vizual dezvoltat special pentru acest spațiu, cu elemente sincronizate în timp real cu set list-ul.

Show-ul a fost gândit ca o experiență completă, nu ca o succesiune de track-uri. Setup-ul a fost modificat pentru a permite o conexiune mai directă cu publicul, într-un context în care ediția aniversară UNTOLD X a adunat peste 470.000 de participanți din mai mult de 150 de țări

Acest tip de abordare reflectă o schimbare clară în industria muzicii electronice. Diferența dintre DJ set și live performance nu mai ține doar de format, ci de modul în care este construit show-ul. Artiștii investesc în concepte, în identitate vizuală și în producții care pot funcționa ca experiențe independente, nu doar ca apariții într-un lineup.

În cazul Don Diablo, UNTOLD a funcționat ca o platformă pentru prezentarea acestui tip de show în premieră internațională. Validarea a venit ulterior la Miami, în cadrul unui eveniment care reunește anual artiști, label-uri și profesioniști din întreaga industrie.

Artistul olandez rămâne unul dintre cele mai relevante nume ale zonei future house și unul dintre cei care au dezvoltat constant componenta vizuală a proiectelor sale. HEXAGON, label-ul fondat de Don Diablo, continuă să fie un reper pentru noile direcții din gen, iar HEXAGON Radio se menține în topurile dedicate emisiunilor de profil.

Pentru UNTOLD, premiul obținut la EDMA confirmă rolul festivalului în circuitul global al marilor evenimente. Ediția din 2025 a inclus mai multe producții concepute exclusiv pentru scena principală, iar recunoașterea acordată acum la Miami arată că aceste show-uri ajung în zona de referință a industriei muzicale la nivel internațional.

Pentru ediția 2026 UNTOLD ONE, creatorii festivalului care ocpă locul 3 în Top 100 Festival, au anunțat primii artiști, nume care au definit cultura pop și electronică a ultimului deceniu: Lewis Capaldi, Sting, Zara Larson, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack și R3hab.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii își pot rezerva experiența UNTOLD ONE 2026, cu abonamente care pot fi achiziționate cu posibilitatea de plată în rate.

UNTOLD ONE va avea loc între 6–9 august 2026, în Cluj-Napoca.

Irina Vladescu

