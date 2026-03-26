Moliile sunt micii "invadatori" care îți pot transforma hainele preferate sau proviziile din cămară într-un dezastru. Deși par inofensive la prima vedere, prezența lor indică o problemă de igienă a depozitării care trebuie rezolvată rapid.

De unde apar moliile în casă?

Multă lume crede că moliile apar doar în casele neîngrijite, însă acesta este un mit. Ele pot ajunge în locuința ta prin diverse metode:

Produse infestate: De cele mai multe ori, moliile de cămară vin direct din magazin, ascunse în pungi de orez, făină, cereale sau hrană pentru animale.

Haine second-hand sau antichități: Moliile de haine pot fi aduse pe obiecte textile vechi, covoare sau tapițerii care au deja ouă sau larve.

Ferestre și uși: În sezonul cald, moliile adulte pot zbura pur și simplu în casă, atrase de lumină sau de mirosul de cheratină (din lână, blană, pene).

Tipuri comune de molii și riscurile lor

Este esențial să identifici tipul de molie pentru a ști ce măsuri să iei.

În locuințe, moliile se împart de regulă în două categorii principale, fiecare având „ținte” specifice: moliile de haine și moliile de alimente.

Primele preferă zonele întunecate precum șifonierele, spațiile de sub pat sau cutiile cu haine, unde se hrănesc cu fibre naturale bogate în cheratină, cum sunt lâna, mătasea, blana sau bumbacul.

Pe de altă parte, moliile de alimente (sau de cămară) se instalează în bucătărie, vizând direct proviziile uscate; acestea consumă și contaminează rapid cerealele, pastele făinoase, fructele uscate, nucile și chiar ciocolata.

Riscuri pentru sănătate și bunuri

Deși moliile nu pișcă și nu transmit boli grave direct, ele prezintă următoarele riscuri:

Distrugerea bunurilor: Pagube materiale iremediabile la haine scumpe sau covoare de valoare.

Contaminarea alimentelor: Larvele lasă în urmă secreții, pânze și excremente care pot provoca reacții alergice sau probleme digestive dacă sunt consumate accidental.

Cum scapi de molii: Pași concreți

Dacă ai observat deja fluturași mici zburând prin casă, e timpul să acționezi.

1. Curățenia generală (Eliminarea sursei)

În bucătărie: Aruncă orice produs care prezintă pânze fine sau mici "boabe" suspecte. Aspiră bine colțurile dulapurilor și spală rafturile cu o soluție de apă și oțet.

În dressing: Scoate toate hainele. Cele infestate trebuie spălate la temperaturi înalte (peste 60°C) sau puse în congelator timp de 48 de ore pentru a omorî ouăle.

2. Metode naturale și soluții chimice

Capcane cu feromoni: Acestea atrag masculii și opresc ciclul de reproducere. Sunt excelente pentru monitorizare.

Uleiuri esențiale: Lavanda, cedrul și eucaliptul sunt repelenți naturali eficienți.

Insecticide specifice: Pentru infestări severe, apelează la spray-uri profesionale, dar ai grijă la utilizarea lor în zonele cu alimente.

Prevenția: Cum să nu te mai confrunți cu ele

Paza bună trece primejdia rea! Iată cum poți preveni reapariția:

Recipiente ermetice: Depozitează toate alimentele uscate în borcane de sticlă sau plastic cu capac etanș.

Depozitarea hainelor: Hainele de iarnă trebuie spălate și puse în saci vidați pe timpul verii.

Ventilația și lumina: Moliile adoră locurile întunecate, calde și umede. Aerisește frecvent dulapurile și lasă lumina să pătrundă în zonele de depozitare.

Aspirarea regulată: Insistă sub mobilă și în spatele dulapurilor, unde se adună scame și praf (hrana preferată a larvelor).

Dacă ai cumpărat haine din lână sau blană second-hand, nu le pune direct în dulap. Trece-le printr-un ciclu de curățare profesională sau tratament termic înainte.

credit foto: New Africa/shutterstock; Towfiqu ahamed barbhuiya/shutterstock; Tatiana Foxy/shutterstock