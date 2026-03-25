Unul dintre cele mai vizibile semne ale îmbătrânirii faciale este apariția pielii lăsate în zona mandibulară, cunoscută sub denumirea de „jowls”. Deși multe persoane asociază această schimbare exclusiv cu pierderea fermității pielii, specialiștii atrag atenția că procesul este mult mai complex și implică transformări structurale profunde.

Shereene Idriss, medic dermatolog acreditat și fondator al unei clinici din New York, explică faptul că îmbătrânirea feței nu se produce doar la suprafață, ci afectează toate straturile.

Ce se întâmplă, de fapt, cu fața odată cu înaintarea în vârstă

Pentru a face mai ușor de înțeles acest proces, dermatologul compară structura feței cu o piesă de mobilier, în care fiecare componentă are un rol esențial.

„Oasele formează cadrul, grăsimea și mușchii sunt ca pernele, iar pielea este țesătura de la exterior. Pe măsură ce îmbătrânim, schimbările nu apar doar la nivelul pielii, ci și în structura de susținere din interior. Pierderea de volum și redistribuirea grăsimii în jos, sub acțiunea gravitației, duc la aspectul lăsat al pielii în zona obrajilor și a liniei mandibulare”, explică specialistul.

Această combinație de factori — subțierea oaselor, pierderea volumului și migrarea grăsimii — contribuie la conturul mai puțin definit al feței. Practic, nu doar pielea „cade”, ci întreaga arhitectură facială se modifică treptat.

De ce soluțiile rapide nu funcționează pe termen lung

În contextul popularității tot mai mari a gadgeturilor cosmetice și a produselor care promit efecte de lifting instant, dermatologii avertizează că aceste soluții nu pot combate cauzele reale ale îmbătrânirii.

Dispozitivele de folosit acasă sau cremele cu efect imediat pot oferi doar îmbunătățiri temporare la nivel superficial, fără să influențeze structura profundă a feței. Cu alte cuvinte, rezultatele sunt limitate și nu pot înlocui intervențiile care vizează straturile interne.

Specialiștii recomandă, în schimb, o abordare realistă și consecventă, bazată pe prevenție și îngrijire corectă.

Ce funcționează cu adevărat: abordarea completă recomandată de dermatologi

Pentru a încetini procesul de lăsare a pielii și pentru a menține un aspect ferm cât mai mult timp, este necesară o combinație de obiceiuri sănătoase și soluții profesionale.

Printre cele mai importante măsuri se numără menținerea unui stil de viață echilibrat — hidratarea corectă, protecția solară zilnică și o alimentație bogată în nutrienți esențiali. Acestea contribuie la susținerea sănătății pielii și la stimularea producției de colagen.

În paralel, tratamentele dermatologice sau estetice realizate de specialiști pot avea un impact vizibil asupra fermității pielii, mai ales atunci când sunt adaptate nevoilor fiecărei persoane și aplicate constant.

Deși efectele gravitației și ale îmbătrânirii nu pot fi complet oprite, înțelegerea mecanismelor din spatele acestor schimbări ajută la evitarea soluțiilor „miraculoase” și la alegerea unor strategii eficiente, cu rezultate reale și durabile.

