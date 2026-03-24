Plictiseala în cuplu nu înseamnă sfârșitul relației. Specialiștii explică ce e de făcut când rutina își face loc între parteneri

25 Martie 2026 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Specialiștii spun că nu e un semn de despărțire, ci un semnal că relația are nevoie de atenție. Ce schimbări simple pot reaprinde conexiunea dintre parteneri.

Plictiseala este una dintre cele mai frecvente etape prin care trec cuplurile de lungă durată, însă nu reprezintă neapărat un semn că relația se apropie de final. Dimpotrivă, spun specialiștii, monotonia poate fi un semnal important că legătura dintre parteneri are nevoie de atenție și reinventare.

Psihoterapeutul de cuplu Oana Nicolau atrage atenția că această stare apare, de cele mai multe ori, din repetiția zilnică și lipsa elementelor de noutate. „Nu e sfârșitul iubirii, dar e un semnal important. Plictiseala apare adesea din repetiție inconștientă. Dacă fiecare zi arată la fel, relația adoarme”, explică aceasta.

De ce apare plictiseala în relație

În timp, rutina devine aproape inevitabilă. Partenerii ajung să se cunoască foarte bine, să anticipeze reacțiile celuilalt și să repete aceleași obiceiuri zilnice. Deși acest lucru oferă stabilitate, poate diminua treptat entuziasmul inițial.

Specialiștii subliniază că siguranța emoțională nu poate înlocui complet pasiunea și curiozitatea din primele etape ale relației. În lipsa unor experiențe noi, relația riscă să intre într-o zonă de confort care, paradoxal, duce la distanțare.

Sursă foto - fast-stock / Shutterstock

Semnal de alarmă, nu motiv de despărțire

Contrar percepției populare, plictiseala nu indică neapărat lipsa iubirii. Ea poate semnala nevoia de reconectare și de adaptare la o nouă etapă a relației.

„O relație sănătoasă se adaptează, nu se evaporă la primul semn de monotonie”, subliniază psihoterapeutul, evidențiind importanța implicării ambilor parteneri în menținerea conexiunii.

Ce poți face când intervine rutina

Soluțiile propuse de specialiști sunt simple, dar necesită intenție și consecvență. În primul rând, schimbările mici pot avea un impact semnificativ. Gesturile spontane, ieșirile neplanificate sau chiar modificarea rutinei zilnice pot readuce prospețimea în relație.

„Fă un mic gest diferit. Invită-l/o spontan la o ieșire, schimbă locul cinei, surprinde-l/o cu un mesaj neașteptat. Nu aștepta spontaneitatea, creeaz-o”, recomandă Oana Nicolau.

Comunicarea joacă, de asemenea, un rol esențial. În locul reproșurilor, specialiștii sugerează exprimarea sinceră a nevoilor: „Spune ce simți, nu ce lipsește”, pentru a evita tensiunile inutile și a încuraja apropierea.

În plus, introducerea unor activități noi poate revitaliza dinamica de cuplu. De la recrearea primei întâlniri până la explorarea unor locuri noi sau hobby-uri comune, experiențele împărtășite contribuie la consolidarea legăturii emoționale.

Relațiile trăiesc prin experiențe, nu doar prin obișnuință

Specialiștii atrag atenția că o relație nu poate funcționa doar pe baza rutinei zilnice. Ea are nevoie de diversitate, emoție și implicare constantă din partea ambilor parteneri.

Sursă foto - PeopleImages / Shutterstock

În acest context, plictiseala poate fi privită nu ca un obstacol, ci ca o oportunitate de resetare. Atunci când este gestionată corect, ea poate duce la o relație mai matură, mai conștientă și mai autentică.

În final, cheia rămâne aceeași: atenția acordată relației. Pentru că, așa cum spun terapeuții, o relație nu se menține singură, ci se construiește zi de zi, prin alegeri mici, dar constante.

Sursă foto - Impact Photography, La Famiglia / Shutterstock

Maria Crisan

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

Abonează-te pe
ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri