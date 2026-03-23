Ce să nu mănânci niciodată înainte de culcare. Alimentele care îți pot sabota somnul fără să îți dai seama

24 Martie 2026 publicat în Lifestyle
Foamea care poate apărea seara poate părea inofensivă, dar alegerile alimentare făcute înainte de culcare îți pot afecta serios somnul.

Senzația de foame apărută seara târziu este familiară pentru mulți. Programul aglomerat sau mesele sărite peste zi duc adesea la o gustare rapidă înainte de culcare. Totuși, specialiștii atrag atenția că alegerea alimentelor în acest moment al zilei poate influența direct calitatea somnului și starea de a doua zi.

Deși unele opțiuni par inofensive sau chiar sănătoase, ele pot provoca disconfort digestiv, dezechilibre ale glicemiei sau un somn fragmentat. Iată câteva dintre alimentele pe care ar fi bine să le eviți seara.

Roșiile, aparent ușoare, dar problematice pentru digestie

Roșiile sunt frecvent asociate cu o alimentație sănătoasă, însă consumul lor înainte de culcare nu este recomandat, mai ales în cazul persoanelor sensibile la reflux gastric. Fiind acide, acestea pot irita esofagul și pot provoca arsuri, în special atunci când corpul este în poziție orizontală. Disconfortul apărut în timpul nopții poate duce la treziri frecvente și la un somn superficial.

Gogoșile, combinația care dezechilibrează organismul

Bogate în zahăr și grăsimi, gogoșile sunt printre cele mai nepotrivite alegeri pentru o gustare nocturnă. Ele pot produce variații rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, ceea ce afectează stabilitatea somnului. În plus, conținutul ridicat de grăsimi poate îngreuna digestia, accentuând senzația de disconfort în timpul nopții.

Fructele uscate, dulci dar înșelătoare

Deși sunt considerate o alternativă sănătoasă la dulciuri, fructele uscate au o concentrație mare de zaharuri și fibre. Consumate seara, pot suprasolicita digestia și pot provoca balonare. În loc să ofere o stare de relaxare, pot crea disconfort și agitație internă, care împiedică instalarea unui somn profund.

Alimentele condimentate, un factor frecvent ignorat

Preparatele picante sau intens condimentate pot părea tentante, însă efectele lor asupra organismului nu sunt de neglijat. Acestea pot irita stomacul, pot crește temperatura corporală și pot interfera cu procesele naturale care favorizează somnul. Rezultatul este un somn fragmentat și o senzație de oboseală dimineața.

Chipsurile, gustarea rapidă care afectează odihna

Chipsurile sunt adesea alegerea cea mai la îndemână, însă profilul lor nutrițional le face nepotrivite pentru seară. Conțin grăsimi saturate, sare în exces și aditivi, fără aport semnificativ de fibre sau nutrienți. Aceste caracteristici pot îngreuna digestia și pot influența negativ calitatea somnului.

Specialiștii subliniază că nu doar cantitatea, ci și tipul alimentelor consumate înainte de culcare contează. O gustare ușoară, echilibrată și consumată cu cel puțin o oră înainte de somn poate face diferența. În schimb, alegerile nepotrivite pot transforma noaptea într-o perioadă de disconfort și pot afecta energia de a doua zi.

Maria Crisan

