Cafeaua cu iaurt, noul fenomen viral care împarte internetul: experiment culinar sau viitor trend global?

25 Martie 2025
23 Martie 2026
IN ACEST ARTICOL:

O combinație neașteptată face furori pe rețelele sociale: cafeaua cu iaurt. Pornită ca un experiment simplu, băutura a devenit rapid virală și stârnește dezbateri aprinse – este aceasta doar o modă trecătoare sau începutul unui nou trend în alimentație?

Internetul continuă să surprindă prin creativitatea sa fără limite, iar cele mai noi tendințe culinare confirmă acest lucru. În ultimele săptămâni, o băutură neobișnuită a captat atenția utilizatorilor din întreaga lume: combinația de cafea și iaurt. Deși la prima vedere pare o asociere cel puțin surprinzătoare, rețeta a devenit rapid virală și a stârnit curiozitatea gurmanzilor și a pasionaților de fitness deopotrivă.

Rețetă de cafea iaurt

Băutura, cunoscută sub numele de „cafea iaurt”, a fost popularizată de un creator de conținut online, ale cărui videoclipuri au adunat milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. Inițial, rețeta era extrem de simplă, bazată pe doar trei ingrediente: cafea rece, iaurt grecesc și apă de cocos. Însă, odată cu creșterea popularității, au apărut și variante mai complexe, adaptate diferitelor gusturi.

Versiunea actuală a rețetei include, pe lângă ingredientele de bază, scorțișoară și un praf de sare, iar uneori este completată cu sirop de arțar pentru un plus de savoare. Rezultatul este o băutură rece, cu o textură cremoasă și un gust care combină aromele intense ale cafelei cu notele ușor acrișoare ale iaurtului.

Sursă foto - Alexander Prokopenko / Shutterstock

Succesul acestei combinații nu ține doar de originalitate. Specialiștii atrag atenția că băutura conține elemente care o pot face atractivă pentru persoanele active. Iaurtul furnizează proteine, apa de cocos și sarea contribuie la aportul de electroliți, iar cafeaua aduce binecunoscuta doză de cofeină. Astfel, chiar dacă nu a fost creată special pentru sportivi, băutura este percepută ca o alternativă interesantă pentru consum înainte de antrenamente.

Cum se prepară

Prepararea este simplă și nu necesită măsurători exacte, ceea ce contribuie la popularitatea sa în mediul online. Se adaugă gheață într-un recipient încăpător, se toarnă cafea rece până la aproximativ două treimi din volum, apoi se completează cu două linguri generoase de iaurt grecesc. Se adaugă apă de cocos după preferință, un praf de sare și scorțișoară, iar amestecul se agită energic până la omogenizare.

Sursă foto - mujahid57 / Shutterstock

Chiar dacă părerile rămân împărțite — unii consideră combinația revoluționară, alții o privesc cu scepticism — „cafeaua iaurt” demonstrează încă o dată puterea rețelelor sociale de a transforma idei aparent neobișnuite în fenomene globale. Rămâne de văzut dacă această băutură va depăși statutul de trend viral sau va deveni o prezență constantă în meniurile cafenelelor.

Sursă foto - Nastassia Diler, Enez Selvi / Shutterstock

Maria Crisan

Mai multe despre Maria

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

Abonează-te pe
Cum să îți transformi diminețile agitate într-un ritual de liniște și eficiență

Articolul precedent

Cum să îți transformi diminețile...

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri