Cearcănele, problema care te trădează fără să vrei. Trucul simplu folosit de make-up artiști pentru un look odihnit

Trusa de machiaj minimalista: Minimumul pe care trebuie să îl conțină o trusă de machiaj

Trusa de machiaj minimalista: Minimumul pe care trebuie să îl conțină o trusă de machiaj

8 Octombrie 2025
Topul verii? Glow perfect și aromele alese de Theo Rose

Topul verii? Glow perfect și aromele alese de Theo Rose

13 August 2025
20 Martie 2026 publicat în Lifestyle
Cearcănele pot face chipul să pară obosit chiar și după o noapte bună de somn, iar aplicarea greșită a corectorului le poate accentua și mai mult

Cearcănele rămân una dintre cele mai frecvente probleme estetice, afectând nu doar aspectul feței, ci și percepția generală asupra vârstei și nivelului de energie. Chiar și după o noapte odihnitoare, umbrele din zona ochilor pot da impresia de oboseală constantă, iar încercările de a le ascunde nu au întotdeauna rezultatul dorit.

Specialiștii din industria de beauty atrag atenția că nu lipsa produselor este problema, ci modul în care acestea sunt folosite. În ultimii ani, make-up artiștii au început să promoveze o abordare diferită: mai puțin produs, dar aplicat strategic.

De ce apar cearcănele și de ce sunt greu de ascuns

Zona de sub ochi este extrem de sensibilă, iar pielea subțire face ca vasele de sânge și umbrele să fie mult mai vizibile. Factori precum stresul, lipsa somnului, deshidratarea sau predispoziția genetică contribuie la accentuarea acestora.

În plus, modul greșit de aplicare a produselor cosmetice poate înrăutăți situația. De multe ori, corectorul este aplicat în exces, în încercarea de a acoperi complet imperfecțiunile. Rezultatul este însă opus: produsul se strânge în liniile fine și evidențiază textura pielii.

Sursă foto - MAYA LAB / Shutterstock

Greșeala care îți încarcă inutil machiajul

Tehnica populară a triunghiului inversat, folosită ani la rând pentru iluminarea zonei de sub ochi, este tot mai contestată. Deși promite un efect de lifting, în realitate încarcă pielea și creează un aspect artificial.

Pe parcursul zilei, corectorul aplicat în exces migrează în pliuri, iar fața capătă un aer rigid și obosit. În loc să întinerească trăsăturile, le poate accentua imperfecțiunile.

Noua tendință în machiajul zonei ochilor se bazează pe precizie. În loc să acoperi întreaga zonă, corectorul se aplică doar în punctele-cheie: în colțul intern al ochiului, unde umbrele sunt mai intense, și discret spre exterior, pentru un efect subtil de lifting.

Această metodă creează o iluzie de luminozitate și prospețime, fără a încărca pielea. Cearcănele nu sunt „șterse” complet, ci estompate natural, iar rezultatul este un look mult mai relaxat.

Cum aplici corect pentru un efect natural

Tehnica de aplicare este la fel de importantă ca poziționarea produsului. În loc să întinzi corectorul, acesta trebuie tapotat ușor în piele, fie cu degetele, fie cu un burețel.

Sursa foto - Multishooter / Shutterstock

Astfel, produsul se integrează mai bine și nu se adună în liniile fine. În același timp, alegerea unui corector cu textură lejeră și hidratantă contribuie la un aspect luminos și uniform.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei metode este simplitatea. Nu implică pași complicați sau produse suplimentare, ci doar o schimbare de abordare.

În loc să încerci să acoperi complet imperfecțiunile, accentul se mută pe echilibru și lumină. Rezultatul este un ten mai proaspăt, fără efect de mască și fără senzația de încărcare.

Sursă foto - fizkes, VKoAnna / Shutterstock

Maria Crisan

Maria Crisan

Mai multe despre Maria

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

