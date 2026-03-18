Supă cremă de dovleac copt se numără printre cele mai apreciate preparate culinare ale sezonului rece: fină, aromată, hrănitoare și surprinzător de ușor de pregătit, potrivit rețetei descrise recent într-un articol dedicat pe Click.ro.
Deși poate părea doar un fel simplu, această supă creează o combinație perfectă între dulceața naturală a dovleacului și prospețimea legumelor coapte, toate puse în valoare de condimente atent alese. Preparatul poate fi servit ca fel principal sau ca gustare caldă, potrivită pentru zilele răcoroase când îți dorești un confort culinar ușor de obținut la tine acasă.
Ingrediente simple, gust memorabil
Baza rețetei începe cu dovleac copt, tăiat în cuburi și combinat cu alte legume precum roșii, ceapă, morcovi sau ardei gras, toate asezonate cu ulei de măsline și condimente precum ghimbir sau cimbru. Pentru un plus de finețe, se adaugă lapte de cocos sau smântână, în funcție de preferințe.
Coacerea în cuptor intensifică aromele naturale ale dovleacului, oferind o textură cremoasă atunci când legumele sunt transferate într-o oală și mixate cu un blender până devin o supă consistentă și catifelată. La final, zeama de lămâie poate echilibra gustul și aduce o notă fresh.
Supă cremă de dovleac se servește de obicei fierbinte, în farfurii adânci sau chiar în dovleacul copt folosit ca bol pentru un efect spectaculos la masă. Poți adăuga crutoane crocante, semințe sau nuci mărunțite pentru textură, iar câteva frunze de cimbru sau un strop de sos de roșii îi vor accentua aroma.
Beneficii pentru sănătate
Pe lângă gustul delicios, dovleacul este bogat în vitamine și antioxidanți, ceea ce face această supă nu doar reconfortantă, ci și hrănitoare pentru sistemul imunitar. În combinație cu legumele adăugate, rezultă un preparat ușor de digerat, ideal pentru un stil de viață echilibrat.
Sursă foto - BuyMorePlease, siamionau pavel / Shutterstock
Maria Crisan
Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...
Screening gratuit pentru cinci tipuri de cancer, disponibil pentru locuitorii județului Brașov
Sănătatea românilor, între percepție și realitate: 10% creștere a impactului bolilor cronice
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare
Spune Lucrurilor pe Nume: campania care cere un lucru simplu - adevărul