Pe măsură ce frigul pune stăpânire pe sezonul rece, ritualul ceaiurilor calde devine nu doar o sursă de confort, ci și un aliat surprinzător al frumuseții. Fără proceduri costisitoare sau tratamente agresive, anumite infuzii pot susține producția naturală de colagen, menținând pielea fermă, hidratată și luminoasă. Iată trei ceaiuri perfecte pentru iarnă, cu beneficii reale asupra tenului.
1. Hibiscus – explozie de vitamina C pentru piele
Cu nuanțe intense de roșu și o aromă ușor acrișoară, hibiscusul este considerat „botoxul natural” al lumii plantelor. Este extrem de bogat în vitamina C, ingredient esențial în procesul de sinteză a colagenului.
Antocianinele pe care le conține protejează țesutul cutanat, reduc inflamațiile și ajută pielea să capete o strălucire naturală.
Recomandare:
Ceai de hibiscus cu lămâie și mentă – o combinație perfectă pentru imunitate și elasticitatea pielii.
2. Rooibos – regenerare profundă, fără cofeină
Considerat unul dintre cele mai blânde ceaiuri, rooibosul este ideal pentru consumul de seară sau pentru cei sensibili la cofeină. Este bogat în alfa-hidroxiacizi şi zinc, compuși care susțin regenerarea celulară, reduc roșeața și liniile fine și uniformizează tonul pielii.Sursă foto - Zivica Kerkez / Shutterstock
Recomandare:
Latte de rooibos cu lapte vegetal – o băutură cremoasă, calmantă și extrem de benefică pentru piele.
3. Ceaiul alb – protecție anti-age la nivel înalt
Cunoscut drept unul dintre cele mai pure și delicate ceaiuri, ceaiul alb este încărcat de polifenoli și catechine cu efect antioxidant puternic. Acesta ajută la inhibarea enzimelor care degradează colagenul și elastina, păstrând astfel pielea fermă și fină.
Recomandare:
Infuzie la 70–80°C pentru maximum 3 minute – suficient pentru a-i păstra toate proprietățile antiîmbătrânire.
Cum introduci ceaiurile în rutina ta de frumusețe
-
Dimineața: o cană de ceai alb pentru protecție antioxidantă.
-
După-amiaza: un rooibos cremos, pentru calmare și regenerare.
-
Seara: hibiscus, pentru un aport de vitamina C și reparare pe timpul nopții.
Aceste ceaiuri nu înlocuiesc o alimentație echilibrată sau produsele de skincare, dar transformă fiecare cană într-o investiție reală în sănătatea și aspectul pielii.
Sursă foto - Pixel-Shot / Shutterstock
De ce contează colagenul
După vârsta de 25 de ani, organismul începe să producă mai puțin colagen, ceea ce duce la pierderea fermității, apariția ridurilor și modificări ale texturii pielii. Alegerea unor ceaiuri bogate în antioxidanți ajută la încetinirea acestor procese și menținerea unui ten tânăr și luminos.
Sursă foto - Pixel-Shot, Casper1774 Studio / Shutterstock
Maria Crisan
Ultima actualizare: 19 Noiembrie 2025 @ 05:11
Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...
McHappy Day 2025®: când faptele bune țin familiile împreună
Prelungim termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați. Ultima zi de înscriere: 10 octombrie
Un român câștigă Premiul Next Generation Design pentru bicicleta hibrid-electrică SYNTHESIS
Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei