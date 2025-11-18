Când apropierea sperie. De ce unii oameni se retrag exact atunci când relația devine mai profundă

22 Octombrie 2025
15 Octombrie 2025
19 Noiembrie 2025
Uneori, exact în momentul în care o relație pare să devină mai profundă, unul dintre parteneri se retrage brusc, lăsând în urmă confuzie și nesiguranță.

Ți s-a întâmplat să simți că, în momentul în care în sfârșit simți că te conectezi cu cineva, persoana respectivă face un pas în spate? De multe ori, astfel de situații sunt interpretate ca semne clare de respingere, însă explicația poate fi mult mai complexă. Psihoterapeutul Oana Nicolau, specialist cu peste două decenii de experiență în lucrul cu relațiile și sănătatea emoțională, vorbește despre un mecanism invizibil, dar extrem de frecvent: retragerea ca formă de protecție.

Când apropierea trezește temeri vechi

O dinamică aparent paradoxală apare în unele relații: după o perioadă de conversații intense, vulnerabilitate și apropiere, unul dintre parteneri devine brusc rezervat. Mesajele devin scurte, disponibilitatea scade, iar inițiativa dispare. Firește, cel care observă schimbarea se poate simți rănit sau confuz.

Potrivit Oanei Nicolau, această distanțare nu indică lipsă de interes, ci activează adesea emoții profunde, greu de gestionat:

„Unii oameni se îndepărtează exact atunci când te apropii… Nu pentru că nu le pasă, ci pentru că apropierea le activează răni vechi. Pentru unii, intimitatea înseamnă vulnerabilitate, iar vulnerabilitatea poate fi înfricoșătoare.”

Această reacție este un mecanism de protecție format cu mult înainte de relația prezentă — uneori în copilărie, alteori în experiențe sentimentale anterioare. Pentru cei care au învățat că apropierea poate aduce durere, distanțarea devine o strategie instinctivă.

Sursă foto - son_vietnamese / Pixabey

Cum înțelegi retragerea fără să te pierzi pe tine

Psihoterapeutul subliniază un aspect esențial: ceea ce pare un refuz nu are legătură în mod direct cu valoarea sau comportamentul celeilalte persoane. De aceea, primul pas este să nu iei situația personal.

„Reacția lor e despre ei, nu despre tine. Observă ce simți, fără să te grăbești să «repari». Respectă ritmul celuilalt și ai grijă de tine în același timp.”

A încerca să controlezi situația, să insiști pentru explicații rapide sau să „vindeci” imediat cealaltă persoană nu face decât să adâncească distanța. Uneori, spațiul este chiar elementul care permite vindecarea.

Soluțiile propuse de Oana Nicolau

Pentru a evita escaladarea tensiunilor și pentru a păstra un cadru sănătos în relație, Oana Nicolau recomandă câțiva pași clari:

1. Ascultă fără să judeci
Când celălalt își exprimă dificultățile, evită impulsul de a oferi soluții rapide. Uneori are nevoie doar să fie auzit, nu reparat.

2. Recunoaște-ți propriile greșeli și exprimă ce simți
Formulări precum „Îmi pare rău, am reacționat impulsiv” sau „Aș avea nevoie de mai multă susținere” arată maturitate emoțională, nu vulnerabilitate excesivă.

3. Observă-ți emoțiile înainte de a reacționa
În spatele frustrării sau al temerii poate exista o nevoie neexprimată: siguranță, claritate sau confirmare.

Sursă foto - StockSnap / Pixabey

Conexiunea reală se construiește în timp, nu în grabă

Relațiile autentice se formează treptat, prin pași mici și gesturi sincere. De aceea, psihoterapeutul îndeamnă la un ritm natural și la deschidere:

• Spune ce simți cu adevărat
Uneori, o simplă formulare precum „Mi-e teamă să spun asta, deși contează pentru mine” poate schimba dinamica.

• Împărtășește experiențe personale
Vulnerabilitatea realistă — povestirea unei lecții sau a unei greșeli — creează un spațiu în care și celălalt se poate deschide.

O relație sănătoasă se naște din înțelegere, nu din grabă

Retragerea emoțională nu este sfârșitul unei relații, ci adesea o invitație la mai multă înțelegere și răbdare. Când fiecare partener își asumă trăirile, respectă ritmul celuilalt și comunică autentic, legătura se poate consolida și mai mult.

Sursă foto - Jupilu, Chuotanhls / Pixabey

