Cu penaj viu colorat într-un mod care asigură armonie perfectă, rața mandarin este un simbol de frumusețe și eleganță asociat valorilor orientale. De-a lungul evoluției civilizațiilor din Asia, această pasăre a fost o prezența constantă nu doar în grădinile imperiale chineze, ci și în poezie, în pictură și în alte expresii artistice.

Se consideră că rața mandarin aduce noroc, prosperitate și împlinire pe toate planurile în viață, ca element asociat simbolismului Feng Shui. Celebra tehnică asiatică străveche vizează realizarea armoniei depline a locurilor în care oamenii trăiesc, prin orientarea fluxurilor de energie din mediul înconjurător.

Rața mandarină ca reper al iubirii eterne

S-a observat de mult timp că rațele mandarine formează perechi pe viață, astfel că în multe culturi asiatice, în special în China și Japonia, comportamentul acestora este un model de dragoste, devotament, loialitate. Implicit, frumoasa pasăre este văzută ca un simbol pentru iubirea de cuplu, pentru mariaj și pentru fertilitate.

Perechi de rațe sau ilustrări artistice sunt amplasare în locuințe sau sunt oferite în dar, tradițional, la nunți, cu scopul de a atrage dragostea adevărată, eternă, precum și prosperitatea completă - nu doar emoțională, ci și materială.

Yin și Yang, echilibrul perfect

În acest context, merită amintit și conceptul dualist Yin și Yang, de natură spirituală, cu origine în filozofia chineză. Acesta presupune echilibrul perfect între forțele opuse și complementare din univers, inclusiv între partea masculină și cea feminină. Cuplurile de rațe mandarin apar așadar exact pe acest model.

Rața mandarin ca simbol al norocului

Se remarcă energia pozitivă a culorilor: combinația de portocaliu, auriu și verde – toate acestea fiind în cultura universală asociate cu bogăția și abundența. În plus, faptul că rața adoră apa aduce un element suplimentar în partea de simbolistică: apa înseamnă viață, dar și flux de bani și oportunități, dacă ne referim la apa în mișcare.

Chiar și astăzi, obiectele care înfățișează rața mandarin sunt amplasate în spații de birouri, în apropierea ferestrelor (pentru acces la lumina naturală). Oamenii cred astfel că vor stimula succesul financiar și norocul în carieră.

Interpretarea modernă prezintă folosirea simbolului în domeniul bijuteriilor, în artă decorativă și desigur în designul interior care respectă principiile Feng Shui.

De la tradiție, la divertisment digital

Cultura contemporană continuă să perpetueze încărcătura simbolică a raței în zona Asiei. Rezultă apariții numeroase în cultura pop: animații, jocuri tematice, artă digitală. Rațele de pluș reprezintă cadouri moderne de oferit în cuplu, iar diverse asocieri sunt făcute și cu muzica k-pop.

Dezvoltatorii de jocuri video nu au ratat ocazia de a reinterpreta simbolurile Feng Shui pentru a aduce noroc și energie pozitivă în mediul virtual. Până și în cunoscutul joc video Minecraft există rațe mandarin ce pot fi crescute de jucători.

Pe platformele cu jocuri de cazino online, slotul video Duck of Luck este unul din cele mai vechi și cunoscute, dar încă foarte popular. A fost lansat de către producătorul de software de casino CT Gaming în anul 2014 și înfățișează o rață în format aurit, alături de alte simboluri asiatice pentru noroc, abundență și energie pozitivă. În designul acestei atracții iGaming, culorile rezonează cu simbolurile Feng Shui autentice.

Integrarea raței mandarin în cultura universală

În lumea actuală, oamenii sunt mai dispuși să împrumute astfel de valori culturale, mai ales atunci când este vorba despre noroc, bani, dragoste. Rața mandarin apare astfel tot mai des dincolo de zona Asiei, mai ales că elementele Feng Shui sunt astăzi cunoscute la nivel global.

Celebra pasăre este integrată în mediul de zi cu zi al oamenilor sub formă de obiecte decorative - figurine din porțelan, cristal, jad sau chiar metal aurit ori alte materiale. Aceste decorațiuni se pot amplasa în dormitor pentru armonie romantică sau în living și în spațiile de lucru pentru atragerea norocului în general. Se pot purta de altfel pretutindeni, atunci când au formă de breloc pentru chei ori de accesorii de vestimentație sau în cadrul unor bijuterii.

Armonia dintre tradiție și modernitate

Rața mandarin a trecut testul trecerii timpului. În vremurile în care vorbim cu inteligența artificială, folosim amprenta pentru a ne autentifica în aplicații de mobil și ne distrăm la jocuri de cazinou oriunde ne-am afla, iată că un simbol tradițional al iubirii, norocului și prosperității rămâne de actualitate, devenind un reper atemporal.

Sursa foto: canva.com