Poziția în care dormim contează mai mult decât credeam. Specialiștii susțin că dormitului pe partea stângă aduce beneficii pentru digestie, circulația sângelui și sistemul limfatic, prevenind chiar refluxul gastric.

Poziția în care dormim poate părea un detaliu minor, însă specialiștii susțin că ea are un impact semnificativ asupra sănătății noastre. Dincolo de numărul de ore de somn, modul în care ne așezăm în timpul nopții poate influența circulația sângelui, digestia și funcționarea sistemului limfatic.

Efectele pozitive ale dormitului pe partea stângă

Dormitul pe partea stângă aduce mai multe beneficii pentru organism:

Posibile riscuri și precauții

Deși efectele pozitive sunt numeroase, există și unele riscuri. Dormitul pe partea stângă poate pune presiune asupra inimii în anumite cazuri și poate provoca dureri de gât sau umeri. Specialiștii recomandă ajustarea pernei și a poziției corpului pentru a evita disconfortul.

Recomandări practice

Deși poate părea un detaliu banal, alegerea poziției în care dormim poate avea efecte semnificative asupra sănătății generale. Dormitul pe partea stângă este o practică simplă, dar cu beneficii reale pentru circulație, digestie și funcționarea sistemului limfatic.

Maria Crisan Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025 @ 12:11 Mai multe despre Maria