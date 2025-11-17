Dormitul pe partea stângă. De ce specialiștii recomandă această poziție pentru sănătate

18 Noiembrie 2025 publicat în Lifestyle
Poziția în care dormim contează mai mult decât credeam. Specialiștii susțin că dormitului pe partea stângă aduce beneficii pentru digestie, circulația sângelui și sistemul limfatic, prevenind chiar refluxul gastric.

Poziția în care dormim poate părea un detaliu minor, însă specialiștii susțin că ea are un impact semnificativ asupra sănătății noastre. Dincolo de numărul de ore de somn, modul în care ne așezăm în timpul nopții poate influența circulația sângelui, digestia și funcționarea sistemului limfatic.

Efectele pozitive ale dormitului pe partea stângă

Dormitul pe partea stângă aduce mai multe beneficii pentru organism:

  • Îmbunătățirea circulației sanguine: Această poziție facilitează transportul sângelui către inimă și rinichi, iar femeile însărcinate pot beneficia de o circulație mai bună către uter și ficat.

  • Sprijinirea sistemului limfatic: Limfa, responsabilă de transportul nutrienților, circulă mai eficient atunci când dormim pe partea stângă. Aceasta permite splinei să funcționeze mai bine și ajută la eliminarea toxinelor.

  • Prevenirea refluxului gastroesofagian: Acidul gastric are mai puține șanse să urce în esofag, ceea ce reduce senzația de arsură și disconfort după masă. În plus, poziția favorizează golirea naturală a intestinului gros în colon și ajută pancreasul să elimine enzime digestive în mod optim.

Sursă foto - Roman Rvachov / Shutterstock

Posibile riscuri și precauții

Deși efectele pozitive sunt numeroase, există și unele riscuri. Dormitul pe partea stângă poate pune presiune asupra inimii în anumite cazuri și poate provoca dureri de gât sau umeri. Specialiștii recomandă ajustarea pernei și a poziției corpului pentru a evita disconfortul.

Recomandări practice

  • După masă, este indicată o perioadă scurtă de relaxare de aproximativ zece minute întins pe partea stângă.

  • Persoanele cu afecțiuni cardiace sau dureri cronice de gât și umeri ar trebui să consulte medicul înainte de a schimba poziția de somn.

  • Gravidele sunt sfătuite să doarmă pe partea stângă pentru a sprijini circulația optimă a sângelui către făt și organele interne.

Sursă foto - Micolas / Shutterstock

Deși poate părea un detaliu banal, alegerea poziției în care dormim poate avea efecte semnificative asupra sănătății generale. Dormitul pe partea stângă este o practică simplă, dar cu beneficii reale pentru circulație, digestie și funcționarea sistemului limfatic.

Sursă foto - Debbie Slizoski, fizkes / Shutterstock

Maria Crisan

Maria Crisan

Ultima actualizare: 17 Noiembrie 2025 @ 12:11

