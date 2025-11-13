Ediția 2025 a Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă reunește peste 100 de specialiști din țară și străinătate

Karpatia Horse Show 2025 – un eveniment al eleganței, sportului, adrenalinei și spectacolului ecvestru

Karpatia Horse Show 2025 – un eveniment al eleganței, sportului, adrenalinei și spectacolului ecvestru

25 Septembrie 2025
Headlinerii UNTOLD și Kapital în topul mondial al producătorilor în 2025

Headlinerii UNTOLD și Kapital în topul mondial al producătorilor în 2025

22 Octombrie 2025
13 Noiembrie 2025 publicat în Lifestyle
IN ACEST ARTICOL:

Piet Kommers, profesor UNESCO în tehnologii digitale, unul dintre invitați

Peste 100 de specialiști de prestigiu din țară și din străinătate, reprezentanți ai statului, mediului privat, academic, ai organizațiilor internaționale precum UNESCO și ai societății civile se reunesc, în perioada 17-18 noiembrie, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta despre provocările și soluțiile privind îmbătrânirea activă, în cadrul celui mai de referință eveniment din România, pe această temă- Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă, organizat de Institutul Național pentru Îmbătrânire Activă.

Aflat la a III- a ediție, acesta reunește peste 600 de participanți și 100 de vorbitori, printre care se numără Mircea Abrudean, Președintele Senatului, Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Petre Florin Manole, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Luiza Spiru, președintele Fundației Ana Aslan Internațional, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București, reprezentanți ai mediului academic, societății civile și mediului privat.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. SUPERSTARUL GLOBAL POST MALONE VINE, ÎN PREMIERĂ, ÎN ROMÂNIA LA UNTOLD Titan Pumpkin Fest: sărbătoarea dovlecilor revine între 17 și 19 octombrie, în Parcul Titan POST MALONE, UN FENOMEN GLOBAL ȘI UNUL DINTRE CEI MAI MARI ARTIȘTI AI SECOLULUI 21, ÎN PREMIERĂ LA UNTOLD X

„Îmbătrânirea activă reprezintă una dintre cele mai importante provocări și, în același timp, oportunități ale întregii societăți. În ceea ce privește politicile publice în domeniu, acestea trebuie să devină o prioritate și în România, ca în Germania. Prin Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă, ne propunem să aducem la aceeași masă experți din diverse domenii pentru a găsi soluții concrete care să transforme vârsta a treia într-o etapă a vieții cu sens, demnitate și participare activă”, a declarat Alexandra Dobre, fondatorul Institutului Național pentru Îmbătrânire Activă.

Discuțiile din cadrul evenimentului vor fi organizate în șapte paneluri cu teme dedicate, precum: îmbătrânirea activă, prioritate națională: între strategie și acțiune, modelul de îngrijire pe termen lung, medicina, în pas cu vârsta, planificare financiară pentru un viitor sustenabil, etc. Una dintre cele mai așteptate dezbateri este cea privind tema digitalizării longevității, susținută de Dr. Piet Kommers, prestigiosul Profesor UNESCO în tehnologii digitale.

Caravana Creștină 2025” – Ediția a doua a turneului de muzică bizantină, cu tema „Rugăciune și Tămăduire” începe la Constanța Bucharest Coffee Festival, 11 ani de tradiție Ediția 2025 începe pe 21 martie, la Hala Laminor ÎNCEPE SEAWAVE 2025 – FESTIVALUL CARE TRANSFORMĂ CONSTANȚA ÎN CAPITALA FILMULUI TÂNĂR | PROGRAM COMPLET

Context național

România se confruntă cu unul dintre cele mai accelerate procese de îmbătrânire demografică din Uniunea Europeană. În prezent, potrivit datelor oficiale, aproape 2 din 10 români au peste 65 de ani, iar în 2060 situația va fi și mai îngrijorătoare - 6 din 10 români vor avea peste 65 de ani, dacă natalitatea nu va fi îmbunătăţită. Mai mult, ultimele date de la INS arată că persoanele cele mai afectate de deprivare materială şi socială sunt persoanelor de 65 de ani şi peste (32,9%), urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 şi 64 de ani (28,4%). Cu toate acestea, țara noastră nu are un buget dedicat pentru susținerea calității vieții seniorilor, deși există o strategie pentru îmbătrânirea activă.

AUTOR 2025: Singurul târg de bijuterie contemporană din sud-estul Europei revine la București pe 10-11 mai Astăzi este Ziua Suprasolicitării Planetei: În mai puțin de 7 luni, omenirea a consumat ceea ce Pământul reînnoiește în 12 luni. Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova
Garbo

Garbo

Ultima actualizare: 13 Noiembrie 2025 @ 03:11

Mai multe despre Garbo

Garbo - Arta de a trăi frumos!

Abonează-te pe
Nu cunoști cu adevărat un bărbat până când nu faceți împreună aceste lucruri

Articolul precedent

Nu cunoști cu adevărat un bărbat până...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Am testat și ne-am convins: tacâmurile comestibile sunt viitorul alimentației „verzi”

10 Septembrie 2025 - green.start-up.ro

[hi]Digitail[/hi], drumul din Iași la investiție series B și peste 10.000 de clienți din 40 de țări

11 Noiembrie 2025 - start-up.ro

Românca Alina Sabău, antreprenoare în fashion de lux, va deschide un nou concept SECRETIST

12 Noiembrie 2025 - retail.ro

Statuie impresionantă pentru Helmut Duckadam, Eroul de la Sevilla. Momentul care a emoționat o țară întreagă

13 Noiembrie 2025 - kudika.ro

Festivalul cafelei are loc între 21 și 23 martie,  la Hala Laminor

18 Martie 2025

10 SHOW-URI ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ LA UNTOLD 

30 Iulie 2025

Concertul Regal Caritabil 2025 a adus pasiunea și energia muzicii de operă la seara de gală organizată în susținerea tinerilor

30 Octombrie 2025

Peste 270.000 de voluntari mobilizați în primul an în care Ziua de Curățenie Națională s-a desfășurat sub lege oficială

2 Octombrie 2025

Metro Boomin debutează în cinema cu The Weeknd și urcă pe scena UNTOLD X în singura sa apariție europeană din 2025

15 Mai 2025

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Lifestyle

Alcoolul, dușmanul tăcut al creierului. Un nou studiu arată legătura dintre consumul excesiv și riscul crescut de AVC

10 Noiembrie 2025
Lifestyle

Regula celor 19 grade în locuințe nu mai este valabilă. Care este temperatura optimă pentru confort și sănătate

7 Noiembrie 2025
Lifestyle

Greșeala de machiaj care te îmbătrânește peste noapte! Ce trebuie să eviți pentru un ten proaspăt și luminos

6 Noiembrie 2025
Lifestyle

Ai gâtul iritat? Iată alimentele pe care trebuie să le eviți dacă ești răcit sau gripat!

5 Noiembrie 2025

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri