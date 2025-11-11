Trucul viral cu ulei de măsline de pe TikTok: mit sau realitate? O femeie a testat efectele aurului lichid timp de două săptăm

26 Iunie 2025
13 Noiembrie 2025 publicat în Lifestyle
Un nou trend viral de pe TikTok promite o sănătate de fier și un abdomen mai plat cu doar două linguri de ulei de măsline consumate dimineața, pe stomacul gol.

TikTok-ul este plin de sfaturi pentru sănătate, însă nu toate sunt susținute de dovezi științifice. Cel mai recent trend care a devenit viral promite beneficii miraculoase pentru organism: două linguri de ulei de măsline consumate dimineața, pe stomacul gol. Se spune că acest obicei ar putea stimula digestia, ar reduce inflamațiile și ar îmbunătăți sănătatea pielii. O femeie a decis să pună la încercare acest „remediu-minune” pentru a vedea dacă funcționează cu adevărat.

Experimentul: două linguri de ulei zilnic, timp de 14 zile

Lynsey Hope, o femeie care a devenit virală după ce și-a împărtășit experiența, a încercat timp de două săptămâni să urmeze sfatul popular de pe TikTok. În prima zi, a descris gustul uleiului de măsline ca fiind „proaspăt și fructat”, dar nu foarte plăcut. La scurt timp după consum, a simțit o ușoară senzație de greață și o arsură în gât.

În zilele următoare, Hope a continuat experimentul, însă între zilele cinci și șapte a început să se simtă tot mai rău, întrebându-se dacă trucul merită efortul. Totuși, nu s-a dat bătută și a decis să modifice rutina: a început să consume uleiul după micul dejun, nu pe stomacul gol. Schimbarea a făcut diferența.

Rezultatele surprinzătoare

După două săptămâni, Lynsey Hope a observat schimbări vizibile: nu s-a mai confruntat cu senzația de foame constantă, a spus că pielea și părul arătau mai sănătoase, iar digestia părea mai echilibrată. De asemenea, nu s-a îmbolnăvit în perioada respectivă.

„Deși nu cred că toată lumea trebuie să consume ulei de măsline zilnic, am fost surprinsă de beneficiile largi pe care le-am resimțit”, a declarat Hope, potrivit Adevărul.ro.

Ce spun specialiștii

Nutriționiștii confirmă că uleiul de măsline este un aliment valoros, mai ales în cadrul dietei mediteraneene, considerată una dintre cele mai sănătoase din lume. Este bogat în antioxidanți, grăsimi mononesaturate și vitamina E, care sprijină sănătatea inimii și reduc inflamațiile din organism.

Totuși, specialista Emma Shafqat avertizează că nu toată lumea tolerează uleiul de măsline în cantități mari: „Pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat este sigur, dar cei care au dificultăți în digerarea grăsimilor ar trebui să fie precauți, deoarece poate provoca disconfort sau diaree.”

Deși nu este un „leac miraculos”, consumul moderat de ulei de măsline poate aduce beneficii reale pentru sănătate. Totuși, specialiștii recomandă ca astfel de obiceiuri să fie integrate într-un stil de viață echilibrat, alături de o alimentație variată și mișcare zilnică.

