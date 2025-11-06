Alcoolul, dușmanul tăcut al creierului. Un nou studiu arată legătura dintre consumul excesiv și riscul crescut de AVC

24 Octombrie 2025
12 Mai 2025
10 Noiembrie 2025 publicat în Lifestyle
Un nou studiu al cercetătorilor de la Harvard trage un semnal de alarmă: consumul excesiv de alcool poate declanșa accidente vasculare cerebrale cu până la 11 ani mai devreme!

Un nou studiu medical atrage un semnal serios de alarmă asupra efectelor devastatoare ale consumului excesiv de alcool, mai ales în rândul persoanelor trecute de 60 de ani. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că băutorii înrăiți nu doar că suferă accidente vasculare cerebrale (AVC) mult mai severe, ci și cu până la 11 ani mai devreme decât cei care nu consumă alcool deloc.

Semnal de alarmă privind AVC

Potrivit studiului, analizând 1.600 de cazuri de pacienți care au suferit un AVC, medicii au constatat că alcoolul afectează direct structura și elasticitatea vaselor de sânge, crescând semnificativ riscul de hemoragii cerebrale.

„Rezultatele arată clar cât de periculos este consumul zilnic și excesiv de alcool. Este un obicei care grăbește deteriorarea vasculară și crește probabilitatea unor evenimente cerebrale grave”, a explicat doctorul Edip Gurol, coordonatorul studiului.

Sursă foto - illustrissima / Shutterstock

Atenție la consumul de alcool

Mai mult, cercetătorii au observat că persoanele care consumă alcool de două-trei ori pe zi prezintă un risc crescut nu doar pentru AVC, ci și pentru alte afecțiuni neurologice, precum demența sau Alzheimerul.

Medicii recomandă limitarea consumului de alcool sau, ideal, renunțarea completă la acest obicei.

„Fiecare pahar contează. Chiar și o reducere modestă poate avea efecte benefice asupra sănătății pe termen lung”, avertizează specialiștii.

Sursă foto - Andrey_Popov, Pormezz / Shutterstock

Maria Crisan

Maria Crisan

Ultima actualizare: 6 Noiembrie 2025 @ 02:11

