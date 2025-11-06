Un nou studiu medical atrage un semnal serios de alarmă asupra efectelor devastatoare ale consumului excesiv de alcool, mai ales în rândul persoanelor trecute de 60 de ani. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că băutorii înrăiți nu doar că suferă accidente vasculare cerebrale (AVC) mult mai severe, ci și cu până la 11 ani mai devreme decât cei care nu consumă alcool deloc.
Semnal de alarmă privind AVC
Potrivit studiului, analizând 1.600 de cazuri de pacienți care au suferit un AVC, medicii au constatat că alcoolul afectează direct structura și elasticitatea vaselor de sânge, crescând semnificativ riscul de hemoragii cerebrale.
„Rezultatele arată clar cât de periculos este consumul zilnic și excesiv de alcool. Este un obicei care grăbește deteriorarea vasculară și crește probabilitatea unor evenimente cerebrale grave", a explicat doctorul Edip Gurol, coordonatorul studiului.
Atenție la consumul de alcool
Mai mult, cercetătorii au observat că persoanele care consumă alcool de două-trei ori pe zi prezintă un risc crescut nu doar pentru AVC, ci și pentru alte afecțiuni neurologice, precum demența sau Alzheimerul.
Medicii recomandă limitarea consumului de alcool sau, ideal, renunțarea completă la acest obicei.
„Fiecare pahar contează. Chiar și o reducere modestă poate avea efecte benefice asupra sănătății pe termen lung”, avertizează specialiștii.
