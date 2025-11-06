Regula celor 19 grade în locuințe nu mai este valabilă. Care este temperatura optimă pentru confort și sănătate

7 Noiembrie 2025 publicat în Lifestyle
Vechea regulă a celor 19 grade în locuințe, adoptată în anii ’70, nu mai este relevantă astăzi. Experții recomandă 20 de grade pentru camerele folosite frecvent, iar temperaturile ideale variază în funcție de încăpere, prevenind frigul, mucegaiul și asigurând confortul termic al familiei.

Pentru mai multe decenii, temperatura de 19 grade Celsius a fost considerată standardul pentru confortul optim în locuințe. Această valoare a fost introdusă în timpul crizei petroliere din anii ’70, ca măsură de economisire a energiei, însă experții în eficiență energetică spun că regula nu mai este relevantă în prezent.

„Valoarea de 19 grade Celsius a reprezentat mai mult un compromis economic decât un nivel real de confort”, a declarat Nick Barber, expert în managementul energiei, potrivit publicației Blic.

Regula de 19 grade în casă nu mai este valabilă

Progresele în construcții și în tehnologia de izolație au schimbat radical standardele de confort termic. Specialiștii recomandă ca temperatura optimă pentru camerele utilizate frecvent să fie de 20 de grade, o diferență aparent mică, dar care poate fi resimțită imediat. La 19 grade, mulți oameni sesizează o ușoară senzație de frig.

Sursă foto - AstroStar / Shutterstock

Temperatura ideală pentru casă

În plus, confortul termic depinde și de umiditate, ventilație și îmbrăcămintea purtată, astfel că temperatura ideală nu poate fi evaluată izolată.

O temperatură ambientală de 20 de grade ajută organismul să își mențină mai ușor temperatura internă de 37 de grade și reduce riscul de condens și apariție a mucegaiului. Experții subliniază că temperatura optimă diferă în funcție de încăpere: dormitorul trebuie să fie între 16 și 18 grade, camera de zi la 20 de grade, iar baia la 22 de grade.

Sursă foto - AstroStar / Shutterstock

Noile tehnologii permit setarea temperaturilor diferite pentru fiecare cameră, reducând consumul anual de energie cu aproximativ 15%. Aceasta se traduce nu doar printr-un confort sporit, ci și prin facturi mai mici la încălzire.

Astfel, vechea regulă a celor 19 grade nu mai reflectă realitatea și poate fi adaptată pentru a combina confortul termic cu eficiența energetică și sănătatea locatarilor.

Sursă foto - Lazy_Bear, RossHelen / Shutterstock

Maria Crisan

Maria Crisan

Ultima actualizare: 6 Noiembrie 2025 @ 02:11

Mai multe despre Maria

Pasiunile mele eterne sunt scrisul, cititul și comunicarea. Îmi place să mă exprim prin scris la fel de mult cum îmi place să am o discuție reală, autentică cu cineva. Mă bazez pe emoții în orice domeniu aș activa și cred...

