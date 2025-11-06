Pentru mai multe decenii, temperatura de 19 grade Celsius a fost considerată standardul pentru confortul optim în locuințe. Această valoare a fost introdusă în timpul crizei petroliere din anii ’70, ca măsură de economisire a energiei, însă experții în eficiență energetică spun că regula nu mai este relevantă în prezent.
„Valoarea de 19 grade Celsius a reprezentat mai mult un compromis economic decât un nivel real de confort”, a declarat Nick Barber, expert în managementul energiei, potrivit publicației Blic.
Regula de 19 grade în casă nu mai este valabilă
Progresele în construcții și în tehnologia de izolație au schimbat radical standardele de confort termic. Specialiștii recomandă ca temperatura optimă pentru camerele utilizate frecvent să fie de 20 de grade, o diferență aparent mică, dar care poate fi resimțită imediat. La 19 grade, mulți oameni sesizează o ușoară senzație de frig.
Temperatura ideală pentru casă
În plus, confortul termic depinde și de umiditate, ventilație și îmbrăcămintea purtată, astfel că temperatura ideală nu poate fi evaluată izolată.
O temperatură ambientală de 20 de grade ajută organismul să își mențină mai ușor temperatura internă de 37 de grade și reduce riscul de condens și apariție a mucegaiului. Experții subliniază că temperatura optimă diferă în funcție de încăpere: dormitorul trebuie să fie între 16 și 18 grade, camera de zi la 20 de grade, iar baia la 22 de grade.
Noile tehnologii permit setarea temperaturilor diferite pentru fiecare cameră, reducând consumul anual de energie cu aproximativ 15%. Aceasta se traduce nu doar printr-un confort sporit, ci și prin facturi mai mici la încălzire.
Astfel, vechea regulă a celor 19 grade nu mai reflectă realitatea și poate fi adaptată pentru a combina confortul termic cu eficiența energetică și sănătatea locatarilor.
