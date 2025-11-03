Machiajul potrivit poate fi cel mai bun truc anti-aging, însă doar dacă este aplicat corect. Specialiștii atrag atenția că prea multă pudră și texturile grele pot adăuga ani în plus tenului, în timp ce produsele ușoare și luminoase redau instant prospețimea și vitalitatea pielii.

Machiajul este mai mult decât un ritual de frumusețe – este o formă de artă care, atunci când este făcută corect, poate evidenția naturalețea și prospețimea chipului. Totuși, chiar și cele mai pasionate iubitoare de make-up pot cădea în capcana unor greșeli aparent minore, care au un efect neașteptat: îmbătrânesc vizibil trăsăturile.

Greșeli care îmbătrânesc tenul

Cea mai frecventă greșeală este aplicarea unei cantități prea mari de pudră sau alegerea unei texturi nepotrivite pentru tipul de ten. Pudra densă, fondul de ten gros sau fardurile mate pot da pielii un aspect tern, uscat și lipsit de vitalitate. Pe măsură ce pielea își pierde hidratarea naturală odată cu vârsta, aceste produse se așază în riduri fine, accentuându-le și mascând luminozitatea naturală.

Sursă foto - KOBRIN PHOTO / Shutterstock

Soluția? Alege formule ușoare, hidratante – fonduri de ten fluide, creme BB sau CC, și pudre libere aplicate doar în zona T. Un corector care reflectă lumina va estompa cearcănele fără a încărca pielea, iar iluminatorul discret pe pomeți redă imediat un aspect tineresc și sănătos.

O altă greșeală frecventă este conturul exagerat al ochilor, în special folosirea creionului negru pe pleoapa inferioară. Aceasta închide privirea și dă un aer obosit. Pentru un look proaspăt, este de preferat un fard în tonuri calde de maro sau gri, estompat ușor, și o notă de iluminator în colțul interior al ochilor – truc simplu care redeschide privirea.

Și blush-ul poate fi un aliat sau un dușman. Nuanțele prea închise sau aplicarea incorectă pot crea umbre neplăcute și pot adăuga ani feței. Culorile delicate, cu subton roz pal sau caisă, aplicate ușor pe pomeți, oferă un efect natural de lifting și redau instant prospețimea tenului.

Sprâncele au un rol important

Nu în ultimul rând, sprâncenele joacă un rol crucial. Cele prea subțiri sau desenate agresiv pot înăspri expresia. Tendințele actuale mizează pe naturalețe: sprâncene pline, ușor arcuite și fixate cu un gel transparent sau colorat, pentru un efect de tinerete și echilibru facial.

Sursă foto - puhhha / Shutterstock

Secretul unui machiaj care întinerește este simplu: mai puțin înseamnă mai mult. Texturile ușoare, luminoase și hidratante, alături de gesturi delicate, pot transforma complet un look și pot reda pielii strălucirea pierdută.

Sursă foto - Dmytro Buianskyi / Shutterstock

Maria Crisan Ultima actualizare: 3 Noiembrie 2025 @ 02:11 Mai multe despre Maria