În sezonul răcelilor, alimentația joacă un rol esențial în refacerea organismului. Specialiștii avertizează că unele alimente pot irita gâtul și agrava simptomele, de aceea este important să știi ce trebuie evitat atunci când te confrunți cu gripă sau răceală.

Sezonul rece aduce cu el inevitabilele răceli și gripe, iar în ultima perioadă tot mai mulți români se confruntă cu tuse, dureri în gât și o stare generală de disconfort. Pe lângă tratamentele recomandate de medic și odihna esențială pentru refacerea organismului, alimentele pe care le consumăm joacă un rol important în procesul de vindecare. Ceea ce puțini știu este că unele produse aparent inofensive pot irita gâtul și pot prelungi perioada de boală.

Alimente de evitat când gâtul este iritat

Medicii și nutriționiștii atrag atenția că alimentele acide, precum citricele (portocale, lămâi, grepfrut) sau sucurile naturale de fructe, pot accentua inflamația mucoasei gâtului. Chiar și roșiile, datorită acidității lor, ar trebui evitate temporar. În schimb, pot fi înlocuite cu fructe mai blânde pentru organism, cum ar fi bananele sau papaya, care ajută la calmarea iritației și oferă vitamine importante.

Totodată, preparatele picante și condimentele în exces sunt dușmanii unui gât inflamat. Chiar dacă mâncărurile iuți par să „desfunde” nasul pe moment, ele pot agrava inflamația și pot provoca senzația de arsură.

Alternative la care putem apela

Textura alimentelor contează, de asemenea. Biscuiții, covrigii sau pâinea prăjită pot zgâria și mai tare mucoasa gâtului, fiind preferabil să fie înlocuite cu supe calde, legume fierte sau piureuri moi. Iar printre cele mai mari greșeli se numără consumul de băuturi alcoolice și alimente fierbinți, care pot agrava iritația și pot întârzia vindecarea.

Așadar, atunci când ești răcit, nu doar medicamentele fac diferența, ci și modul în care îți hrănești corpul. O dietă blândă, bazată pe alimente calde, moi și ușor digerabile, te va ajuta să te refaci mai repede și să eviți complicațiile.

