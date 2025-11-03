Un somn bun începe cu alegeri inteligente la cină. Specialiștii în nutriție susțin că sucul de cireșe amare ar putea fi soluția naturală pentru insomnii, datorită conținutului de melatonină și antioxidanți care ajută organismul să se relaxeze înainte de culcare.

Somnul odihnitor este una dintre cele mai importante condiții pentru o viață sănătoasă, însă din ce în ce mai mulți oameni se plâng de insomnii sau de dificultăți în a adormi. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de stres și ritmul alert al vieții moderne, alimentația joacă un rol esențial în calitatea somnului. Iar un anumit suc, natural și ușor de găsit, pare să fie aliatul perfect pentru un somn mai bun: sucul de cireșe amare.

Sucul pentru un somn odihnitor

Potrivit nutriționiștilor, sucul de cireșe amare contribuie la reglarea somnului datorită conținutului său bogat în melatonină – hormonul care controlează ciclul de veghe și somn. „Un pahar de suc de cireșe amare este secretul meu pentru un somn mai bun”, a declarat nutriționistul Jackie Newgent pentru publicația Real Simple, subliniind că băutura este deosebit de benefică pentru persoanele care suferă de insomnie sau care au un program haotic.

Deși nu este o soluție miraculoasă, studiile au arătat că consumul regulat al sucului de cireșe amare poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului, mai ales dacă este băut seara, înainte de culcare. Efectele se observă însă în timp, doar printr-un consum constant. În plus, acest suc este o sursă excelentă de antioxidanți, care sprijină sănătatea generală a organismului și reduc inflamațiile.

O metodă naturală

Specialiștii avertizează totuși că este important ca sucul ales să fie fără zahăr adăugat, deoarece un conținut ridicat de zaharuri poate avea efectul opus, perturbând somnul și afectând metabolismul.

Așadar, pentru cei care caută o metodă naturală și plăcută de a adormi mai ușor, un pahar de suc de cireșe amare înainte de culcare ar putea fi răspunsul ideal – un gest simplu, dar cu beneficii reale pentru corp și minte.

