Veronika Tykhonova este investitor Popular pe platforma tranzacționare și investiții eToro, unde are are 1,4 milioane de urmăritori.

Povestește-ne despre tine

Mă numesc Veronika, locuiesc în Polonia și sunt originară din Ucraina. Am studiat economia, dar am ales să îmi construiesc cariera în domeniul dezvoltării internaționale — întotdeauna m-a atras mai mult impactul decât profitul. Cu toate acestea, în timp, mi-am dat seama că, și atunci când lucrezi în domeniul umanitar, nu poți ignora propria stabilitate financiară. Nimeni nu ne învață cum să ne gestionăm veniturile, să ne construim averea sau să ne planificăm obiectivele pe termen lung — așa că am decis să îmi asum responsabilitatea pentru această aspect al vieții mele.

Am început să investesc în 2020 și a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat. Nu doar din punct de vedere financiar, ci și mental. Mi-a oferit structură, claritate și un obiectiv orientat spre viitor. Când a început invazia rusă pe scară largă asupra Ucrainei și a trebuit să mă mut, acea bază financiară mi-a dat un sentiment de control și calm în mijlocul haosului. Mi-a reamintit că este important să construiești pentru viitor, chiar și atunci când prezentul este incert.

Ce îmi place la tranzacționare și investiții este că sunt o combinație de logică și psihologie. Te învață răbdarea, disciplina și conștientizarea emoțională. Înveți constant, nu doar despre piețe, ci și despre tine însuți. Acest lucru te face să te simți puternic.

În afara investițiilor, îmi plac cărțile, psihologia, plimbările lungi, “slow travel” și conversațiile autentice. Sunt curioasă din fire și încerc mereu să trăiesc mai conștient – din punct de vedere financiar, emoțional și spiritual. Și da, sunt o iubitoare de câini.

Împărtășesc experiența mea nu ca expert, ci ca cineva care învață în timp real. Dacă asta inspiră pe cineva să înceapă sau să se simtă mai încrezător, este un bonus.

Cât de importantă este independența financiară și ce înseamnă pentru tine?



Pentru mine, independența financiară înseamnă să recâștigi controlul asupra propriei vieți. Înseamnă să poți decide ce contează cu adevărat și apoi să-ți dedici timpul și energia acelor lucruri. Este libertatea de a alege o cale care are sens, nu doar una bine plătită sau populară. Să aleg o meserie care îmi place, să studiez subiecte care mă interesează cu adevărat, să călătoresc în weekenduri și să-mi lărgesc orizonturile – asta înseamnă adevărata bogăție pentru mine.

Dar mai mult decât atât, este un sentiment de siguranță. Când a început războiul în Ucraina și totul a devenit incert, faptul că aveam niște economii și investiții a însemnat că nu eram complet neprotejată. Încă aveam serviciu și familia – ancore importante – dar fondul de urgență mi-a oferit sprijin practic și stabilitate emoțională într-o perioadă foarte dificilă.

Și, în cele din urmă, independența financiară înseamnă să îi poți ajuta pe alții. Fie că este vorba de a-mi sprijini familia, colegii sau de a face donații pentru cauze care îmi sunt dragi, este o bucurie să știu că am ceva de oferit.

Care sunt, în opinia ta, cei mai importanți cinci pași către independența financiară?

Începe cu o imagine clară a situației tale financiare — Cunoaște-ți valoarea netă: ce deții, ce datorii ai, cât cheltui și cât economisești. Fii sincer cu tine însuți în ceea ce privește nevoile și dorințele tale și înțelege ce anume constituie un activ. Nu este vorba despre a renunța la cappuccino și croissante, ci despre a-ți planifica un stil de viață pe care să îl iubești, nu doar acum, când ai 20-30 de ani, ci și mai târziu, când vei dori libertate și liniște la 60-70 de ani.

Constituie un fond de urgență — Faptul că am un fond de urgență m-a ajutat să mă simt stabilă în perioadele imprevizibile. Nu este doar o siguranță financiară, ci și o liniște sufletească. Începe să economisești și să investești, chiar și sume mici — cu cât începi mai devreme, cu atât va fi mai ușor. Nu trebuie să fii expert — doar consecvent.

Diversifică — Nu trebuie să depinzi de un singur loc de muncă, de o singură sursă de venit sau de o singură țară. Am văzut cât de repede se pot schimba lucrurile. La fel și cu investițiile: nu investi totul într-o singură acțiune sau trend — combină activele mai sigure (cum ar fi obligațiunile sau ETF-urile) cu cele axate pe creștere.

Rămâi curios și continuă să înveți — Finanțele pot părea plictisitoare, dar odată ce începi, îți dai seama că nu este vorba despre cifre — ci despre viața ta. Visurile tale, libertatea ta, viitorul tău. Cu cât înveți mai mult, cu atât te simți mai puțin intimidat și cu atât devii mai încrezător. Nu trebuie să devii un expert în finanțe — ci doar să rămâi curios și deschis. Sincer, este o experiență care te face să te simți mai puternic.

În ce active nu ai investi în acest moment?

În această etapă, mă concentrez pe conservarea capitalului și creșterea lui treptată, cu un risc minim. Deoarece investițiile mele provin din venituri regulate, le tratez cu atenție — vreau să dorm bine noaptea, fără să mă stresez din cauza volatilității.

De aceea, personal evit activele speculative, cum ar fi anumite criptoactive, NFT-urile sau orice altceva care pare mai degrabă un pariu decât o strategie. Într-un an marcat de incertitudine globală, alegeri și schimbări politice imprevizibile, în special în economiile majore, sunt extrem de prudentă cu orice depinde de hype sau de timing.

În schimb, prefer o expunere mai largă și mai diversificată — prin ETF-uri, metale și sectoare sau regiuni pe care le înțeleg și în care cred pe termen lung. Nu urmăresc cele mai mari randamente; construiesc o bază solidă. Poate că mai târziu îmi voi ajusta riscul — dar, deocamdată, stabilitatea contează mai mult decât entuziasmul.

Ai vreun sfat pentru cei care doresc sa înceapă să investească?

Începeți prin a vă înțelege propria situație financiară — cât câștigați, cheltuiți, economisiți și datorați. Această claritate vă oferă baza pentru a lua decizii bune.

Constituiți un mic fond de urgență, astfel încât să nu fiți nevoit să vă vindeți investițiile atunci când se întâmplă ceva neprevăzut. Apoi începeți treptat, cu active mai stabile, cum ar fi obligațiuni, metale sau ETF-uri diversificate — lucruri care sunt mai ușor de păstrat pe termen lung și nu necesită monitorizare constantă.

Pe măsură ce veți învăța, veți începe să vă înțelegeți toleranța la risc, adică cât de mult risc puteți suporta fără a intra în panică. Nu este vorba doar de potențialul de randament, ci și de modul în care vă simțiți când piața scade. Unii oameni pot face față din punct de vedere emoțional și financiar, alții preferă o abordare lentă și constantă — și ambele sunt complet valabile.

Investițiile nu înseamnă urmărirea tendințelor. Pentru mine, înseamnă să mă simt calmă și încrezătoare în modul în care îmi construiesc viitorul.

