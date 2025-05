Povestește-ne despre tine

Am 32 de ani, sunt contabil autorizat, dar am renunțat la cariera în finanțe pentru a duce o viață mai liniștită. Călătoria spre independența mea financiară a început pentru că nu am mai dorit să fiu constant stresată și să mă simt prizoniera unui program de la 9 la 5, care mă epuiza. După 11 ani de muncă în domeniul financiar, m-am mutat în Polonia și am început să mă concentrez pe predarea limbii engleze și pe canalul meu de Youtube. Acum am libertatea de a lucra când și unde vreau - nu pot încă să renunț complet la muncă, dar am o casă fără ipotecă pe care am construit-o în Polonia, ceea ce îmi oferă multă flexibilitate. Pasiunea mea este să ajut animalele, așa că acum gestionez un adăpost pentru animale, ceea ce îmi aduce multă bucurie. Pentru mine, a face investiții mă ajută să știu că am bani puși deoparte pentru viitor și că nu trebuie să depind de lucruri precum pensia de la stat. Am bani care lucrează pentru mine, pe care îi pot folosi și în viitor pentru a trăi.

Cât de importantă este independența financiară și ce înseamnă pentru tine?

Independența financiară este extrem de importantă. Ca societate, am devenit prea dependenți de datorii și, în opinia mea, acest lucru este un factor important care contribuie la nivelurile ridicate de stres și depresie pe care le observăm la oameni. Pentru mine, independența financiară înseamnă să pot alege când și unde să lucrez, datorită faptului că nu am datorii și am o plasă de siguranță financiară. Este vorba despre a putea renunța la un loc de muncă care îți provoacă prea mult stres într-un mediu toxic. Este vorba despre a fi liber și fericit. Știu că pentru mulți oameni independența financiară înseamnă a trăi din investiții, dar pentru mine acesta este abia următorul pas. Primul pas este să poți spune „nu” locurilor de muncă stresante și să fii fericit.

Care sunt, în opinia ta, cei mai importanți cinci pași pentru a obține independența financiară?

Primul pas important este să scapi de datorii. Nu vei fi niciodată cu adevărat independent dacă datorezi bani altora, mai ales dacă sunt datorii cu dobândă. În al doilea rând, învață să investești! Este foarte important să începi să înveți să investești din timp, pentru că, pentru a putea renunța complet să muncești, va trebui să îți investești banii astfel încât să nu își piardă valoarea din cauza inflației. În al treilea rând, încearcă să-ți crești veniturile cât mai mult posibil, fie în cadrul jobului tău, fie prin activități secundare, cum ar fi un al doilea job. Apoi, creează-ți un fond de urgență. Trebuie să poți acoperi orice urgență sau pierdere a locului de muncă fără a te îndatora și mai mult. O sumă bună pe care ar trebui să o vizezi este echivalentul a 3-6 luni de cheltuieli de trai. Apoi, ultimul pas este să începi să investești cât de mult poți!

În ce active nu ai investi în acest moment?

Personal, nu investesc în piața valutară, deoarece este prea volatilă. În general, nici în mașini electrice nu aș investi în acest moment, deoarece observ o atitudine negativă față de acestea în rândul populației, așa că până când nu își vor dovedi valoarea, nu voi investi în acest domeniu (dar în trecut am investit în ETF-uri pentru vehicule electrice).

Ai vreun sfat pentru cei care doresc să înceapă să investească?

Pur și simplu începeți! :) Nu există o modalitate mai bună de a învăța decât practicând. Nu este nevoie să investiți sume mari la început. Dacă așteptați până vă simțiți „pregătiți” pentru că știți totul, nu veți începe niciodată. Puteți, de asemenea, să copiați alte persoane pe platforme precum eToro, astfel încât să nu fie nevoie să cercetați singuri investițiile individuale.

