Piața bunurilor de lux a demonstrat reziliență și creștere remarcabile. Indicele S&P Global Luxury a înregistrat o apreciere anuală de aproape 7% în ultimii 10 ani și de peste 13% în ultimii cinci. Însă industria se confruntă cu unele provocări în ultimul timp. Liderii din domeniul modei chestionați în cadrul sondajului BoF-McKinsey State of Fashion Survey s-au arătat la fel de pesimiști pentru 2025 precum au fost și în 2024. Doar 20% se așteaptă la îmbunătățiri ale sentimentului consumatorilor în acest an, în timp ce 39% văd o înrăutățire a condițiilor din industrie. Îngrijorarea privind sentimentul consumatorilor provine din faptul că perspectivele economice rămân instabile și slabe pe toate piețele, precum și din modul în care instabilitatea geopolitică și volatilitatea economică vor afecta peisajul modei în acest an. Perspectivele industriei modei pentru 2025 par să fie o continuare a încetinirii observate în 2024: se preconizează o stabilizare a creșterii veniturilor companiilor la un nivel scăzut, de o singură cifră. În timp ce luxul a condus crearea de valoare în ultimii ani, McKinsey Global Fashion Index a prognozat că, în 2024, segmentul non-lux va fi cel care va determina întreaga creștere a profitului economic pentru prima dată din 2010 (excluzând pandemia COVID-19).

Însă industria încearcă să exploreze unele resurse mai puțin folosite pentru a stimula creșterea. Potrivit raportului, în SUA, 72% din averea populației este deținută de persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. Brandurile de fashion s-au concentrat în mod tradițional pe tineri, dar în 2025 ar putea avea dificultăți în a crește vânzările doar din rândul cumpărătorilor tineri. „Generația de argint”, cu vârsta peste 50 de ani, reprezintă o populație în creștere, cu o pondere ridicată în cheltuielile globale. Persoanele cu vârsta de peste 50 de ani au reprezentat 38% din totalul cheltuielilor globale în 2024 și vor genera 48% din creșterea globală, cu o creștere de 60% în China și SUA și de 79% în cele cinci cele mai mari economii ale UE în 2025.

Companiile de lux încearcă să găsească rețeta potrivită pentru clienții lor și să rămână relevante într-un mediu foarte complex. Hermès, de exemplu, este renumit pentru articolele sale de modă de lux, dar și pentru valoarea investițională a produselor sale, în special gențile Birkin și Kelly. Unele dintre aceste genți au înregistrat o apreciere constantă, depășind mulți indici bursieri. LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), cel mai mare conglomerat de lux din lume, deține un portofoliu de mărci de prestigiu, printre care Louis Vuitton, Dior și Fendi, care continuă să înregistreze o creștere puternică a veniturilor și să mențină marje ridicate. Alți jucători notabili includ Moncler și Kering, proprietarul mărcilor Gucci și Saint Laurent, care au reușit să îmbine cu succes tradiția cu inovația pentru a atrage noi consumatori de lux din întreaga lume. Companiile oferă o combinație între puterea mărcii și raritatea articolelor râvnite de colecționari.

Piața articolelor vestimentare vintage cunoaște în prezent o renaștere spectaculoasă, alimentată de preocupările legate de sustenabilitate și de dorința de a avea un stil unic și atemporal. Articolele vintage din era boemă a anilor 1970, renașterea stilului Y2K și maximalismul anilor 1980 sunt din ce în ce mai căutate atât de colecționari, cât și de consumatorii mai tineri. Această tendință este susținută de platforme specializate în produse de lux vintage și second-hand autentificate, care și-au extins aria de acoperire a pieței. Creșterea pieței vintage se reflectă în valoarea în creștere a obiectelor de colecție de designer, inclusiv genți, ceasuri și bijuterii, care adesea o depășesc pe cea retail a celor noi și oferă investitorilor un activ tangibil cu valoare emoțională și culturală. În ultimii ani, unele mărci de lux au început să vândă propriile articole second-hand sau să colaboreze cu platforme care vând astfel de produse. De exemplu, mari conglomerate de lux precum Kering (proprietarul mărcii Gucci) au investit în platforme precum Vestiaire Collective, recunoscând potențialul acestei piețe.

Însă, în ultima perioadă, s-a dezvoltat și un alt fenomen cultural. Articolele sportive de designer reprezintă o nouă tendință dinamică de investiție în stilul de viață, impulsionată de ascensiunea globală a articolelor sportive și pentru sportul de performanță, care îmbină moda cu funcționalitatea. Atractivitatea articolelor sportive de designer rezidă în capacitatea lor de a atrage diverse segmente de consumatori, de la sportivi de performanță la persoane interesate de modă, ceea ce le face o categorie de investiții versatilă și rezilientă. Companii precum Adidas și-au revitalizat brandul prin lansări de produse de succes, precum adidașii Samba cu aspect vintage, și colaborări strategice care îmbină streetwear-ul cu moda de înaltă clasă. În același timp, mărci provocatoare precum Asics au înregistrat performanțe impresionante la bursă (+78% în ultimele 12 luni), impulsionate de inovare și de creșterea cotei de piață. Nike, un gigant al produselor sportive, continuă să lupte pentru dominarea pieței prin inovare. În ciuda performanțelor slabe din ultima vreme, cu acțiunile atingând în aprilie cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, unele dintre modelele sale vintage înregistrează cifre impresionante la licitații. La începutul acestui an, Sotheby's a înregistrat vânzarea celei mai scumpe colecții de pantofi de sport din istoria casei de licitații, când pachetul de opt perechi de ghete de baschet cunoscut sub numele de „Dynasty Collection” - care includea opt perechi de Air Jordan purtați de Michael Jordan în timpul playoff-urilor NBA din opt sezoane diferite - a înregistrat un preț de vânzare impresionant de 8 milioane de dolari.

Majoritatea investitorilor individuali din România dețin în portofoliile lor active lichide, cash, (inclusiv conturi de economii) (74%), valute (59%), criptoactive (53%) și acțiuni locale (50%), potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat. Însă 29% dintre investitori sunt în căutare de investiții alternative (care pot varia de la imobiliare la artă și obiecte de colecție). Moda de lux rămâne o piatră de temelie a investițiilor în lifestyle, impulsionată de atractivitatea durabilă a mărcilor iconice și a pieselor în ediție limitată, care se pot aprecia în timp.

Deși investițiile în modă nu sunt pentru toată lumea, mărcile sau produsele iconice au fanii lor, unii în căutarea unei oferte bune, alții în căutarea următoarei vedete a licitațiilor. Între timp, moda de lux este aici pentru a rămâne și pentru a dicta tendințele modei pentru publicul general pentru următoarele sezoane.

Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, are peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor financiare și al investițiilor, precum și un background solid în jurnalism. A ocupat diferite poziții de conducere în zona de Corporate Banking în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank, pentru a trece apoi .la consultanță în afaceri, lucrând pentru mai multe companii printre care și IBM România. Bogdan are un Executive MBA de la Asebuss și Washington University.

Despre eToro

eToro este o platformă de tranzacționare și investiții care le permite utilizatorilor să investească, să își împărtășească cunoștințele și să învețe. eToro a fost fondată în 2007 cu misiunea de a deschide piețele globale pentru ca toți cei interesați să poată tranzacționa și investi într-un mod simplu și transparent. În prezent, eToro este o comunitate globală cu peste 40 de milioane de utilizatori înregistrați în 75 de țări. Credem că există putere în schimbul de cunoștințe și că putem avea mai mult succes investind împreună. Așa că am creat o comunitate de investiții colaborativă, concepută pentru a vă oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta cunoștințele și veniturile. Pe platforma eToro, utilizatorii pot deține o gamă largă de active tradiționale și inovatoare și pot alege cum să investească: pot tranzacționa direct, pot investi într-un portofoliu sau pot copia alți investitori. Pentru ultimele știri, puteți vizita centrul nostru media aici

Atenționare privind exonerarea de răspundere

Această comunicare este doar în scopuri de informare și educație și nu trebuie luată drept sfat pentru investiții sau recomandare personală, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde orice instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de vreun obiectiv de investiții anume al destinatarului sau de situația sa financiară și nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetărilor independente. Orice referință la performanțele trecute sau viitoare ale unui instrument financiar, indice sau produs de investiții complex nu sunt și nu trebuie considerate a fi un indicator sigur pentru rezultate viitoare. eToro nu își asumă nicio răspundere că informațiile incluse în acest raport sunt în totalitate corecte și complete.