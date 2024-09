„Hey there! You look great… no matter what” este mesajul de deschidere care ne amintește că cel mai mare lux pe care ni-l putem permite este să fim noi înșine.

În campania de toamnă-iarnă 2024, MODIVO își celebrează eroii de zi cu zi – oameni obișnuiți care găsesc frumusețe în micile plăceri ale vieții: întâlniri cu prietenii, plimbări prin oraș sau momente liniștite cu o carte. Într-o atmosferă relaxată, filmată pe străzile din Stockholm, campania surprinde această simplitate autentică, plină de recunoștință pentru bucuriile cotidiene.

Stiluri pentru fiecare personalitate

Pentru sezonul rece, MODIVO propune look-uri inspirate din stilul vintage, cu jachete din piele și fuste retro, perfect completate de hanorace sportive și pulovere chic. Trendul Y2K continuă să domine, cu combinații îndrăznețe între cardigane clasice și cizme masive, iar athleisure-ul rămâne un evergreen urban, combinând elemente elegante cu accente sport.

Bărbații vor aprecia reîntoarcerea minimalismului scandinav, cu piese simple, dar de impact, precum pantaloni muștar și cardigane cu logo. Denim-ul rămâne o alegere de top, iar jachetele de biker revin în forță pentru un look masculin, îndrăzneț.

Descoperă-ți propriul stil

Fie că optezi pentru o estetică vintage, un look sportiv sau minimalism modern, MODIVO îți oferă idei fresh pentru toamna-iarnă. Explorează colecțiile în magazine și online, dar nu uita: cel mai important accesoriu rămâne autenticitatea ta.

