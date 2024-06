1 iunie este, poate, cea mai frumoasă zi din an! Ca de fiecare dată, părinții și copiii se îndreaptă către fel și fel de activități pentru a crea amintiri frumoase împreună. Noi am fost la spectacolul organizat de Gașca Zurli și Mirela Retegan, la Sala Palatului. Cu ce am rămas? Inimi pline de emoție, zâmbete pe chip, zeci de îmbrățișări și... pupici cu sclipici!