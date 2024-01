Dacă îţi doreşti o agendă organizată că la carte, iată câteva sfaturi simple ce îţi pot fi de ajutor:

Alcătuieşte un TO DO list

Dacă îţi doreşti o agendă completă, este o super idee că aceasta să conţină şi liste tip TO DO. Poţi opta pentru liste lunare, săptămânale sau zilnice, în funcţie de programul tău şi de responsabilităţile zilnice. Nu trebuie neapărat să ai o agendă cu o secţiune TO DO gata integrată, ci o poţi pregăti şi pe cont propriu.

Atunci când alegi o agendă, tine întâi cont de dimensiunile de care ai nevoie, dar şi de numărul de pagini, înainte de a lua în considerare ce secţiuni include. Adevărul este că îţi poţi crea aproape orice secţiuni doreşti manual, de la liste TO DO şi până la planuri alimentare.

Descoperă categoriile esenţiale pentru tine

Atunci când îţi organizezi agendă, este bine să ştii cum vrei să arate aceasta şi ce vei dori să notezi. Printre cele mai comune secţiuni şi categorii din agende se număra listele de TO DO, spaţiile pentru gânduri şi idei aleatorii, dar şi cele pentru a înregistra date legate de stilul de viaţă. Îţi poţi nota agenda atât ce întâlniri ai, dar şi ce ai mâncat într-o zi sau cât sport ai făcut.

Ca agenda ta să fie cât mai organizată, decide ce categorii şi secţiuni ai vrea ca aceasta să conţină. Din nou, poţi alege o agendă cu secţiuni gata tipărite sau să-ţi organizezi propriile secţiuni manual.

Nu te grăbi să pui pe hârtie orice

O agendă completă nu este o agendă în care notezi orice, deoarece rişti să aglomerezi inutil spaţiile acesteia. Mai mult, atunci când vezi paginile pline de scris este posibil să ai impresia că ai foarte multe de făcut şi să te stresezi. De aceea, nu te grăbi niciodată să scrii orice fel de informaţii sau impresii în agendă, nici să mâzgăleşti. Încearcă să îţi organizezi paginile în aşa fel încât să ai loc pentru lucrurile pe care le prioritizezi şi să decizi din timp ce fel de informaţii îţi sunt utile pe hârtie.

Foloseşte post-its

Ca să nu îţi încarci agenda inutil, poţi să foloseşti biletele colorate, tip post-it, pentru lucrurile punctuale. Să zicem că nu vrei să uiţi să ridici hainele de curăţătorie sau să repari ondulatorul de păr, însă nu vrei să încarci agenda cu acest lucru. Scrie reminderul pe un bileţel şi lipeşte-l în agenda sau păstrează-l pe birou. După ce ai îndeplinit task-ul, îl poţi arunca foarte uşor.

P.S. Nu uita să faci loc în agenda pentru self-care

Timpul pe care ţi-l dedici ţie este bine să fie o prioritate în agenda ta de zi cu zi. Încearcă să găseşti mereu momente pentru a-ţi face mici bucurii şi avea grijă de tine. În ziua de azi este mai uşor ca niciodată să te îngrijeşti acasă, cu ajutorul aparatelor precum epilatoarele electrice, ondulatoarele de păr sau periile rotative.

Spre exemplu, poţi avea o coafură de nota 10 cu ajutorul ondulatorului de păr, fără să trebuiască să pleci de acasă. Găseşti aparate pentru îngrijirea personală, de la ondulator de păr la perii de masaj pentru ten, la preţuri accesibile tuturor bugetelor, atât online, cât şi-n magazine.

O agendă organizată este un pas cheie pentru a-ţi manageria timpul mai uşor, fie că este vorba de job sau viaţa personală. Vestea bună este că ai o mulţime de variante în ziua de azi, de la plannere digitale şi până la carneţele sau agende tradiţionale. Nu neapărat tipul de suport contează, ci modul în care alegi să îl foloseşti. Încearcă să îţi păstrezi agenda organizată, cu secţiuni adaptate stilului tău de viaţă şi să nu o încarci cu informaţii inutile.

Sursa foto: unsplash.com