Fără kilograme în plus și fără riduri, acesta pare să fie motto-ul frumoasei brunete care, într-un moment de sinceritate maximă, a explicat exact care este rutina ei de frumusețe.



Nadina, ce faci ca să nu faci :) colăcei și aripioare? Respecți o anumită dietă?



Sinceră să fiu, nu sunt adepta dietelor. Dacă știu să sunt la dietă, corpul meu îmi cere și mai multă mâncare. Cred că este pe sistem nervos. Atunci când observ că am exagerat cu mâncarea, încerc să mănânc mai puțin și neapărat până în ora 7. Mănânc mai mult mâncare fiartă, fără sucuri sau dulciuri și multe fructe și legume. Așa procedez eu când simt că am luat câteva kilograme în plus.



Tot auzim acum în online despre rutina de skincare. Ai un astfel de ritual?



Da, putem spune că am o rutină de skincare, însă aici mă bazez foarte mult pe profesioniști. De doi ani jumătate, de exemplu, merg la Elena Mare. Ea este sfătuitorul meu în tot ce ține de rutina de îngrijire a tenului meu. Nu folosesc produse de capul meu, nu îmi fac proceduri sau peelinguri fără să mă consult cu ea. Tenul meu arată foarte bine de când merg la ea. Lunar merg la un tratament de curățare, iar o dată la 3 săptămâni îmi face un tratament biorevitalizant cu acizi. Mi-am convins toată familia, toate prietenele și urmaritoarele să-i calce pragul. Este un om dedicat, cum rar întâlnești. Iar pe partea de masaje corporale merg la Valentina Manea, pe care am cunoscut-o de curând și pot spune că a fost “chimie la prima vedere”. Am făcut un plan de tratament și încerc să mă țin de el. Rezultatele vor apărea peste câteva săptămâni și abia aștept să le văd!



Desigur că în tot acest proces de întreținere este și sala sau greșesc?



Nu greșești, așa este. O bună perioadă de timp am făcut sală cu antrenor, apoi din cauza timpului limitat, am început să merg singură, însă am realizat că nu dau randament, așa că am revenit la orele personale cu antrenorul meu, Alex Georgescu.

