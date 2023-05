The Beauty Hub, este un concept care reuneşte peste 40 de magazine de beauty, experienţe inedite şi interactive, noi trenduri și cea mai mare varietate de produse de înfrumusețare şi exclusivităţi.

Cea de-a 5-a ediție The Beauty Hub by Băneasa Shopping City reunește peste 40 de magazine de beauty sub același acoperiș, un mix unic de branduri de make-up, produse de înfrumusețare și saloane de cosmetică & hair. O parte dintre acestea vor participa în campanie și își vor deschide ușile surprinzându-și clienții cu evenimente inedite, servicii și reduceri speciale, cadouri la achiziții, surprize și momente de răsfăț.

În această perioadă, magazinele se vor transforma într-un portal gata să îi conducă în universul inedit al brandurilor de make-up, skincare și wellness, unele aflate în exclusivitate în centrul comercial. Clienții Băneasa Shopping City sunt invitați să exploreze și să descopere noile tendințe în materie de frumusețe Aceștia vor experimenta produse și servicii noi și pot obține informații de la specialiști din domeniile make-up, skincare, hair și parfumerie.

Surprizele nu se vor opri aici: în perioada 18-21 mai la fiecare achiziție de minim 700 de lei din magazinele de beauty, clienții vor primi un kit de make-up de la MAC, ce va fi oferit într-un spațiu special amenajat. Aici se vor putea bucura de un make-up profesional, realizat chiar de Ana Cucuta, ce va completa perfect experiența de shopping în universul The Beauty Hub.

Înscrierile bonurilor, sesiunea de make-up precum și ridicarea kitului cadou se vor face la zona special amenajată de la parter, în fața magazinului Massimo Dutti între orele 12:00 - 20:00 în perioada 18-21 mai.

În decursul anilor, The Beauty Hub a devenit o tradiție în sine, marcând un moment important și mult așteptat în viața comunității de beauty precum și un bun prilej pentru clienții Băneasa Shopping City, de a se răsfață și afla ultimele noutăți și lansări ale industriei de beauty.

Un concept unic, transformat într-o experiență multisenzorială pentru toți cei pasionați de machiaj și îngrijire, campania a oferit acces exclusiv la propuneri inovatoare de la branduri de top la tendințe originale, demonstrații și activări inedite în domeniul înfrumusețării.

Portofoliul complet de branduri de beauty, oferta comercială și mai multe detalii despre compania “The Beauty Hub” sunt disponibile pe website-ul www.băneasa.ro și paginile oficiale de Facebook și Instagram.