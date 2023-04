Maria Dănilă are 35 de ani și este prima româncă ce a cucerit, zilele trecute, Vârful Annapurna din Himalaya, aflat la 8.091 metri altitudine. Membră a Clubului Alpin Român – Brașov , ea a copilărit în Mangalia, apoi s-a mutat la București unde a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnice .

Când a ajuns pe Vârful Annapurna s-a simțit împlinită, un sentiment „pe care eu nu l-am simțit în altceva, mai ales că este o dorință mai veche de a mea. Am avut mai multe încercări, nu mi-a ieșit din prima și atunci satisfacția a fost mai mare, pentru că am investit timp, bani și antrenamente”, a declarat Maria Dănilă pentru educatieprivata.ro.

Drumețiile de vară în care a mers cu prietenii au făcut-o să se îndrăgostească de munți. „Din primul an de facultate am început să merg în drumeții. Ușor, ușor am început să învăț și partea cu munții înalți și escalada. Mă atrag libertatea și adrenalina”, mărturisește Maria.

Alpinista spune că nu se antrenează special pentru expediții, dar o ajută pasiunea pentru fitness și merge zilnic la sala de sport, unde face exerciții cardiovasculare și ridică greutăți, iar la sfârșit de săptămână urcă pe munte pentru a se relaxa: „ori că merg să fac niște drumeții mai lungi, ori că merg la cățărat”.

Pentru că în pandemie nu a mai putut să-și desfășoare activitățile obișnuite, Maria s-a folosit de rucsac pentru a se antrena pe scările blocului.

