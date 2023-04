Comunicat de presă

RoboWave a fost premiat cu locul 1 la două campionate internaționale care s-au desfășurat în Correa de Sud și India, în perioada februarie-martie 2023. RoboWave este un proiect sponsorizat de Wave Studio și dezvoltat împreună cu AutoVortex, echipa Națională de Robotică a României, în colaborare cu Asociația Pastel.

„De când am pornit compania, în fiecare an am avut grijă să sprijinim financiar diverse organizații care ne-au atras atenția. Susținem clubul AutoVortex privind cu entuziasm spre viitorul roboticii dezvoltate în România. Avem încredere în tinerii talentați, muncitori și mai ales curioși din aceasta echipă, pentru că au potențialul să creeze cel puțin baza unor produse revoluționare care ar putea aduce beneficii întregii lumi, într-un viitor destul de apropiat. Suntem mândri de ei, de cum ne reprezintă țara în competiții internaționale și ne bucură că am putut să contribuim la succesul lor.” - spune Vlad Andrieș, Managing Partner Wave Studio.

RoboWave este robotul românesc care câștigă titluri pe plan internațional

Premiul 1 la Campionatul Internațional din Coreea de Sud, februarie 2023

La acest campionat a participat o echipă formată din 19 elevi de liceu, din Oradea, Suceava, Dej, Constanța, București și Ilfov. Concursul a urmat modelul american de joc FTC Powerplay, în care roboții se luptă într-un teren cu o suprafață de 12 metri pătrați, iar câștigătorul trebuie să numere la final cât mai multe conuri așezate pe țepușele de joc.

România a ocupat locul 1 și premiul special pentru programare, urmată de echipa din Coreea de Sud.

„RoboWave este un robot programat de elevi de liceu pentru participarea la concursurile internaționale de robotică. Construirea lui a fost posibilă datorită finanțării pe care am primit-o de la Wave Studio, prin intermediul Asociației pastel. Finanțarea a fost crucială pentru achiziționarea de piese, motoare și electronică și pentru testarea pe mai multe modele de prototipuri. RoboWave se remarcă prin rezistența ridicată în meciuri și prin consistența autonomiei. ” – a declarat Valentin Ionuț Panea, coordonator AutoVortex, echipa Națională de Robotică a României.

Premiul 1 la Campionatul Internațional din India, martie 2023

Meciurile de calificare din cadrul acestui Campionat au avut loc între țările India, Rusia, Kazahstan, Israel și România, reprezentată prin două echipe. AutoVortex a obținut locul 1 și s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică din SUA, care va avea loc la finalul lunii aprilie.

„La Asociația pastel, educația reprezintă un palier important al activității noastre. Este o categorie căreia o să-i alocăm de fiecare dată resurse importante, deoarce cauzele educaționale au marele scop de a mișca și schimba lumea, iar noi suntem aici să le sprijnim. Suntem recunoscători pentru că Wave Studio a decis să sprijine Clubul de Robotică AutoVortex și că am dat startul unei colaborăi frumoase și al unui viitor plin de învățare pentru adolescenții pasionați de robotică.” – a completat Andreea Oprea, Director Executiv Asociația pastel

RoboWave va participa la Campionatele Mondiale din SUA și Australia

Echipa AutoVortex pregătește robotul RoboWave pentru Campionatul Mondial din Huston (Statele Unite ale Amercii), care va avea loc în perioada 19-22 aprilie și pentru Campionatul Internațional de Robotică din Australia, care se va desfășura în perioada 15-17 iulie 2023.

La campionatul Mondial din Huston vor participa 20 de țări diferite, cu 192 de echipe formate din elevi de liceu de la profilul real și științele naturii, pasionați de programare, modelare 3D sau proiecte de tip do-it-yourself. România s-a calificat la acest concurs ca urmare a premiului câștigat în India.

În ceea ce privește Campionatul Internațional de Robotică din Australia, România va concura împotriva țărilor din zona Asia Pacific (Taiwan, China, Coreea, India, SUA, Japonia).