Drumul meu este încă neclar, însă știu că nu mai are nicio legătură cu tine. Acum mă ocup de mine, mă reconstruiesc, îmi acord timp și am curaj să încerc lucruri, să explorez, să văd încotro îmi spune intuiția că ar trebui să merg. Am inima plină de viață, chiar dacă după separare am rămas secată de gânduri și reproșuri.

Trădarea atârnă greu de sufletul celui lăsat în urmă, însă îi oferă șansa să privească viața dintr-o altă perspectivă. O ușă închisă brutal înseamnă un nou drum pe care o poate apuca, o nouă poveste spre care se poate duce.

Ți-am oferit mai mult decât ai putut duce, acesta este adevărul. Iar sinceritatea nu a fost niciodată punctul tău forte. M-am lăsat condusă de o minte bolnavă, deși mereu aveam avea voce interioară în mine care îmi spunea să mă opresc.

Dar asta s-a întâmplat mulți ani mai încolo. Viețile noastre, credeau eu, se întrepătrundeau frumos la un moment dat, însă se poate numi viață acolo unde doar oferi iar celălalt joacă un rol?

Chiar și așa, îmi place ce sunt și ce voi deveni, sunt curioasă de drumul meu și deși pășesc cu mult mai multă atenție acum, sunt gata să gust mai multe din tot ceea ce are Universul pregătit pentru mine.

Tu deja ți-ai ales ce credeai că e bun. Rămâi așa că ți-e ok! Eu știu că mai am mai multe trepte de urcat până să ajung acolo unde îmi doresc. Și poate că drumul meu e mai dificil ca al tău, dar asta nu înseamnă că nu are părțile lui interesante și extrem de împlinitoare.

Pentru tine? Ce să-ți doresc? Tot ce crezi tu că e mai bun!

Pentru mine? Îmi doresc clar și răspicat ce e mai bun! Iar drumul meu, oricât de greu, mă va duce acolo!