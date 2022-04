Cei doi oameni, înainte de orice, și-au luat 2 ore dintr-o zi în care fiecare avea „n” task-uri pe ordinea de zi, s-au întâlnit față în față și au vorbit blând despre suflete pereche, iubiri mistuitoare, cel mai bun om din lume și Alma (care înseamnă tot suflet).

„Puteam vorbi orice cu Amalia, oricum mi-ar fi plăcut.”, a spus Mihai Morar la finalul episodului de podcast.

Amalia Enache, un profesionist al știrilor și un om la vieții, frumos a vorbit despre experiențele ei, despre iubire, fiica ei, suferință, naștere și renaștere.

„Nu întotdeauna din iubirile mistuitoare iese și o echipă pe viață, copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume. Despre unele povești de iubire am crede că se încheie, ele nu se încheie niciodată, rămân acolo pentru totdeauna.”, i-a povestit Amalia Enache lui Mihai Morar.

„Să plâng despre mine asta este ceva ce foarte greu reușesc. Un an de terapie m-am plâns, cu asta m-am ocupat. Am avut o perioadă când am fost foarte bulversată, ieșeam foarte mult în oraș, mi-am făcut o gașcă, dar nu eram nicăieri, fugeam de tot, eu nu eram. Ne învață psihologii, preoții să ne trăim doliu, l-am trăit un pic greșit, eu nu am stat din prima cu mine, pentru că nu eram în stare, nu voiam să mă aud pe mine niciun pic.”, a mai povestit vedeta Pro TV.

AMALIA ENACHE: “COPILUL ÎL FACI CU CEL MAI BUN OM DIN LUME” │ Fain & Simplu Podcast 062

