M-ai reproșat că am pretenții și că exagerez. Mi-ai pus în cârcă o mie de reproșuri și cam tot pe atâtea critici. Mi-ai spus că nu o să mai găsesc pe nimeni ca tine și că vei găsi femei ca mine la orice pas, sau "șanț", ca să mă exprim în limbajul tău academic.

Mi-ai spus că ai mai văzut femei în situația mea, dar niciuna nu făcea ca mine. Mi-ai spus că am prea multe emoții într-o zi și că simt totul mult prea puternic. Mi-ai spus că sunt prea mult pentru oricine, că doar tu mă suporți „așa” și că voi vedea ce înseamnă cu adevărat atitudinea unui bărbat pentru o femeie, abia atunci când o să fiu cu altul.

Mi-ai spus multe și mi-ai făcut și mai multe. Totuși, eu nu m-am grăbit să alerg după oameni-pansament, iar lucrurile au decurs în timpul lor. Iar timpul are răbdare, spre deosebire de tine. Timpul a avut răbdare cu vindecarea mea, cu iluziile mele, cu poveștile mele...cu mine.

La aproape un an de când am simțit că mor încet, zi după zi, am în față o realitate pe care n-aș mai dă-o pe nicio poveste dramatică de iubire cu acel „du-te – vino” bine cunoscut. Eu am avut răbdare să privesc crudul adevăr în față, tu erai deja plecat în alte povești, ca un laș, ca un „actor grăbit”, că bine a zis Laura Stoica. Mimând interesul pentru două femei te-am lăsat să zbori și bine am făcut.

Ești la locul potrivit lângă persoana potrivită, crede-mă.

Iar eu sunt exact pe drumul pe care Universul l-a construit cu grijă și răbdare pentru mine și nu am de gând să mă dezic de la niciun pas în căutarea...MEA.

La un an distanță, știu sigur că nu am cerut eu prea multă iubire, atenție, susținere, respect. Tu nu ai știut ce să îmi dai, dar acum totul este doar o altă poveste în bătaia vântului.

Cu drag,

Fosta viitoarea ta soție