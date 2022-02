Primul loc în clasament se atinge prin multă muncă, ambiție și determinarea de a fi cel mai bun! Totuși, un aspect pe care nu multă lume îl cunoaște constă în faptul că un kinetoterapeut este cel care îi asigură spatele, la propriu și la figurat, unui viitor campion.



Acesta este cazul și lui Edwin Petrea, tânărul de numai 13 ani, luptător poli sportiv și singurul campion național din România la două sporturi olimpice, lupte libere și box. El este susținut îndeaproape de un profesionist în domeniul recuperării sportive, kinetoterapeutul George Mihai.

George Mihai este absolvent al „Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila” București, specializarea „Balneofiziokinetoterapie și recuperare”, promoția 2017. De-a lungul timpului, George a lucrat pentru importante cabinete de recuperare medicală, tratând nume grele ale sportului românesc de performanță. În prezent, el activează ca și kinetoterapeut principal la baza sportivă CSM Ploiești și se ocupă de recuperarea sportivă, domeniu ce l-a atras încă de pe băncile facultății.



Pentru a vedea bătăliile unui campion dintr-o cu totul altă perspectivă, aceea a unui kinetoterapeut care lucrează cot la cot cu Edwin Petrea, George Mihai ne-a acordat un interviu despre importanța profilaxiei dar și a recuperării medicale în procesul de pregătire a unui sportiv de performanță.



Garbo.ro: Cum ți-ai ales această meserie și ce te-a determinat să lucrezi în recuperarea sportivilor?

Kinetoterapeut George Mihai: Țin minte că eram în clasa a6-a și aveam o cunoștință cu accident de mașină și mergând destul de des la ședințele de kinetoterapie am observat cât de repede și-a recăpătat capacitățile funcționale, iar din acel moment am spus că vreau să practic această meserie din dorința de a ajuta cât mai mulți oameni. Am ales partea sportiva deoarece este o activitate organizată din punct de vedere biologic, tehnic, tactic, teoretic și psihologic, având la baza elementul competitiv și urmărind obținerea de performanță.



Garbo.ro: Cu ce fel de patologii lucrezi și care dintre ele ți se pare cel mai greu de recuperat?

K. G.M.: Printre cele mai întâlnite afecțiuni cu care m-am întâlnit se numără: nevralgii cu diverse localizări, tendinite, patologii ligamentare, rupturi musculare, entorse, contuzii, edeme de orice natură. Nu pot spune că unele sunt mai greu de recuperat, totul depinde de gravitatea patologiei și de cât timp este necesar să petreci în sala de kinetoterapie.



Garbo.ro: Printre sportivii cu care lucrezi se numară și puștiul minune al sportului românesc, Edwin Petrea. Sportivul de numai 13 ani are deja medalii importante la activ și un viitor promițător în față. Care sunt provocările cu care te confrunți tu, ca și kinetoterapeut, în procesul său de recuperare?

K. G.M.: Pentru mine, provocările încep în momentul în care apar mici accidentări, iar Edwin se pregătește de competiție, deoarece trebuie să găsesc cea mai bună soluție pentru ca el în urce în ring 100% apt.



Garbo.ro: De ce anume trebuie ținut cont înainte de a participa la o activitate fizică intensă?

K. G.M.: Competițiile sunt o provocare pentru fiecare sportiv de a-și testa abilitățile, dorința de a fi mai bun decât ceilalți, de a-și depăși limitele, și de a aduce rezultate bune pentru palmaresul dorit. Ca toate acestea sa se întâmple este vital să se respecte: odihna înainte de competiție (cea mai buna metoda de a conserva energia este repausul), alimentația, încălzirea (trebuie sa fie compusă dintr-o succesiune bine stabilită a exercițiilor) și nu în ultimul rând, sfatul antrenorului/echipei.



Garbo.ro: Cum se pot proteja sportivii, dar și persoanele care practică în mod regulat sport, de micile accidentări și/sau febră musculară?

K. G.M.: Indiferent că vorbim de sport de performanța sau amator este foarte important să facem un control medical amănunțit. Un alt rol important îl are hidratarea, deoarece senzația de sete reprezintă de obicei un moment tardiv pentru o hidratare corespunzătoare. Tonusul muscular: rata accidentărilor este mult mai mare la sportivii cu o pregătire fizică modesta. Revenirea după o perioada de inactivitate trebuie făcută gradat, precum și evitarea leziunilor de suprasolicitare deoarece “mai mult” nu înseamnă neapărat “mai bine”.



Garbo.ro: Ce viitor îi prevezi lui Edwin Petrea din punct de vedere al performanței? Cât de mari sunt sacrificiile pe care un sportiv atât de tânăr trebuie să le facă pentru a atinge gloria?

K. G.M.: Edwin este campion național de MMA, campion mondial și european de kickboxing, campion național la lupte libere, campion național la box cadeți. Din punctul meu de vedere, viitorul lui Edwin este unul strălucitor și va mai avea foarte multe de arătat ân sportul de contact. Pe când alți copii se joaca în fața blocului sau stau cu orele în fața calculatorului, sacrificiile unui sportiv atât de tânăr sunt foarte mari deoarece marea parte a timpului și-o petrec în sala de antrenament sau și mai mult de atât, cum este și cazul lui Edwin, își fac timp și pentru a ajunge la școală.



Garbo.ro: Cum afecteză sporturile de contact sistemul osteoarticular?

K. G.M.: Deși este un sport cu un contact destul de dur, ce implică o solicitare foarte mare atât fizica cât și mentală, sistemul osteoarticular este foarte rezistent, iar oasele, ligamentele și articulațiile pot fi afectate ca urmare a unui traumatism (fracturi, luxații, întindere/ruptura de ligament, etc). Oasele au proprietatea de a se repara, fiind alimentate de o rețea sangvină bogata, dar de fiecare data este necesar un diagnostic corect și stabilirea conduitei ulterioare.



Garbo.ro: Una dintre metodele pe care le aplici în tratamentul sportivilor, inclusiv în programul kinetic al lui Edwin Petrea sunt benzile kinesiologice. Ce sunt acestea și în ce situații pot fi folosite?

K. G.M.: Benzile kinesiologice constau în aplicarea unor bandaje elastice în diferite zone cheie, la nivelul leziunilor musculare, ligamentare sau articulare. Acestea stimulează în mod direct sistemele circulator, periferic și limfatic, iar în mod indirect sistemele muscular și neurologic. Le aplicam tuturor persoanelor care se confruntă cu diverse dureri sau senzații de disconfort, apărute în urma unor posturi incorecte sau a unor accidentări.

Garbo.ro: Cat de mult contează ca un sportiv de performanță să aibă alături de el un kinetoterapeut bun, care să îl susțină și să intervină în momentele critice ale antrenamentelor?

K. G.M.: Kinetoterapeutul are un rol foarte important în viața oricărui sportiv, deoarece acesta asigura continuu recuperarea medicală în cazul unei accidentări, reintegrarea sportivului în sportul pe care îl practică după finalizarea recuperării și nu numai. În cazul juniorilor, kinetoterapeutul are și aici un rol remarcabil, deoarece tinerii sportivi din punct de vedere fizic sunt într-o continuă creștere.



Garbo.ro: Din punctul tău de vedere, care sunt calitățile pe care un kinetoterapeut profesionist ar trebui să le aibă?

K. G.M.: Din punctul meu de vedere, un kinetoterapeut trebuie sa fie caracterizat prin răbdare, perseverenta, dedicare și foarte multă concentrare. Practic, in timpul ședinței trebuie sa fim 100% orientați către pacientul/sportivul nostru.



Garbo.ro: Ce te motivează să îi asiguri spatele, la propriu și la figurat, lui Edwin Petrea? Care sunt cu adevărat beneficiile unui kinetoterapeut care lucrează pentru un sportiv de performană?

K. G.M.: Pe Edwin îl caracterizează ambția, determinarea și munca, ceea ce este foarte rar întâlnit în rândul tinerilor sportivi. Când îl văd atât de concentrat și serios, pe mine mă motivează de fiecare data când lucrez cu el. Pe lângă faptul că de multe ori ședințele depășesc pragul de 2-3 ore, în afara acestor ore și a celor de antrenamente avem o relație de prietenie foarte strânsă, ceea ce consider că este valoros în relația kinetoterapeut-sportiv.

În momentul în care lucrezi cu un sportiv de performanță, beneficiile sunt multiple: deplasările la competiții atât în țară, cât și în afara țării, vizitezi locuri/locații, cunoști persoane noi, dar pentru mine cel mai important beneficiu îl reprezintă emoțiile pe care le am în momentul în care Edwin urcă în ring sau cușcă, care sunt de un milion de ori mai intense decât cele simțite din fața televizorului.

