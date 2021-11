Pregătiți-vă sufletele pentru Luna Nouă în Săgetător și ultima eclipsă totală de soare a lui 2021. Chiar dacă este cea mai scurtă eclipsă totală de soare de care vom avea parte până în 2030, are reverberații puternice și de lungă durată, începem 2022 sub influența sa! Eclipsă de soare de pe 4 decembrie ne forțează limitele, ne scoate din zona de confort și aduce niște schimbări care, poate deși aparent nu semnificative, ne determină să evoluăm, să fim (mai) plini de iubire, răbdare și toleranță ca niciodată și, mai ales, să nu uităm de visurile noastre, onorându-le prin acțiune și mobilizare generală a tuturor resurselor noastre.

Pe 4 decembrie 2021 are loc unul din cele mai marcante și puternice evenimente astrale și astronomice ale sfârșitului de an: eclipsa de soare totală. Este cea de-a 14-a eclipsă totală de soare a secolului XXI (deși al 16-lea pasaj al umbrei Lunii pe Pământ, conform wikipedia) și chiar dacă un eveniment notabil și rar, va fi vizibilă doar deasupra Atlanticului de Sud, în Antarctica și în extremitatea sudică a Pacificului. În sudul Africii și în Australia de sud-est eclipsa de soare va putea fi observată sub forma unei faze parțiale foarte slabe. Potrivit Astro info, este totodată și cea mai scurtă eclipsă de soare totală din anii 2021-2030, având o durată de 1m54s.

Chiar dacă nu ne vom putem bucura de eclipsa de soare în toată splendoarea ei și nu va fi vizibilă în cea mai mare parte a lumii, din punct de vedere astrologic impactul său energetic este extrem de puternic și plin de semnificații. Ne afectează pe o perioadă de câteva luni de acum încolo. De foarte multe ori, eclipsele sunt un fel de portal energetic care ne înlesnește accesul într-o nou stadiu al conștiinței, ele ne atrag într-un ciclu al evenimentelor transformatoare și care ne mișcă viețile într-un fel sau altul, înlesnind drumul sufletului nostru către noi posibilități de evoluție și de asumare a lecțiilor individuale și colective. Eclipsa de soare de pe 4 decembrie nu face excepție, ba este și mai specială căci încheie ciclul eclipselor de pe axa Gemeni – Săgetător.

Foto: De la AlBravo

Eclipsa totală de soare de pe 4 decembrie este totodată o Lună Nouă. Cade la 12 grade în semnul Săgetătorului, în al cărui plin sezon ne aflăm deja, iar anumite aspecte pe care le creează cu Mercur, Saturn și Uranus ne arată că perioada următoare nu va fi lipsită de provocări, dar și de momente de pură inspirație și de revelație divină. Conjucția Lunii noi în Săgetător cu Mercur aduce în prim plan comunicarea, schimbul de idei și de exprimare a lor, curiozitatea de a ne îmbogăți orizonturile, dar și o intensificare a interacțiunii la nivel uman și social, cu persoanele din imediata noastră apropiere, dar și online. În mod neprevăzut, suntem puși față în față cu anumite evenimente sau întâlniri, avem informații noi de procesat, digerat și pus în practică, ne trezim că suntem mai ocupați decât ne-am dori poate cu tot felul de întâlniri, planuri, conversații, negocieri sau schimburi de experiențe.

Citeste si: Horoscop Decembrie 2021: se deschid porțile bucuriei, sincerității...

Pe de altă parte, aspectul pe care Luna Nouă în Săgetător îl creează cu Uranus poate aduce o ușoară tensiune și un sentiment de anxietate în fața schimbărilor care sunt pe cale să se producă, poate chiar o tendință de a dramatiza. Unii dintre noi se simt presați din exterior, de circumstanțe sau de o persoană care îi influențează într-o anumită măsură, să iasă din rutină sau din zona lor de confort, să își dea peste cap planurile deja stabilite, să își adapteze din schimb comportamentul, ceea ce nu le este tocmai pe plac în această perioadă. Schimbările neașteptate au tendința de a ne destabiliza, prin urmare avem nevoie de răbdare, precauție, toleranță și mai multă iubire ca niciodată. Și față de noi înșine, și față de ceilalți.

Este important să percepem aceste schimbări ca atare, să nu le pui la suflet, să fii deschis și flexibil și să te lași purtat de firul evenimentelor. Fără ele, sufletul nostru nu ar putea să își urmeze firul evoluției sale. Surprizele pe care le percepi ca deranjante se pot transforma în unele plăcute, care te forțează să evoluezi sau să îți pui în valoare anumite calități pe care le țineai într-un con de umbră. Pe de altă parte, sextilul creat de Saturn cu Luna Nouă în Săgetător ne eliberează un pic de tensiunile interioare și exterioare și favorizează reechilibrarea. Reușim să ne recalibram, să ne îndeplinim cu responsabilitate și simț de răspundere taskurile, să acționăm pragmatic și lucid după ce reușim să ne răcorim mintea și sufletul, realizând lucruri minunate, de care vom fi mândri, acolo unde totul părea dificil, grav sau imposibil de realizat.

Saturn ne îndeamnă să ieșim din ciclurile noastre repetitive care nu ne conduc nicăieri și să găsim o soluție, să transformăm o mică situație de criză într-o oportunitate de moment sau de viitor, să învățăm și să evoluăm în tot acest proces transformator. Suntem ghidați și de un nou simt al clarității, care ne va ajuta să simțim că nu suntem contra noastră, ci că deschidem noi capitole și porți în viețile noastre.

Foto: De la Mark Grenier

Cei care își investesc o bună parte din resursele lor energetice sau o parte din sufletul lor și din ceea ce sunt în mod autentic în munca sau afacerea lor, vor avea câștiguri extraordinare în perioada următoare, mai ales din punct de vedere al creșterii statutului lor în ochii celorlalți. Beneficiază în mod direct de respectul și admirația celor aflați chiar într-o poziție superioară lor sau într-o poziție de autoritate sau putere.

Și Neptun își face simțită prezența în acest moment de eclipsă de soare și lună nouă în Săgetător. Se ridică valul de pe multe și ne este permis să vedem, în sfârșit, adevărul așa cum este el în multe situații, să înțelegem multe. Avem acces totodată la informații și premise noi. Este important, așadar, să ne scufundăm în noi înșine și să ne ascultăm vocea interioară, să ascultăm de ce ne spun instinctele indiferent de ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru.Chiar dacă ne putem confrunta cu anumite frustrări, nesiguranță și destabilizare, și suntem tentați să spunem tot ce avem pe suflet într-un mod agresiv, să o facem într-un mod temperat și echilibrat, trecând gândurile și vorbele prin filtrul gândirii și al iubirii. Gândiți-va de două ori înainte de a spune ceva unei anumite persoane și faceți acest lucru doar dacă vine dintr-un spațiu al iubirii, al adevărului și al bunătății.

Foto fr si main: De la cooperr /Shutterstock